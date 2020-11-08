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الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات رئاسية "نزيهة في الواقع"

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الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن
الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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قدم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن الأحد تهنئته لرئيس بلاده المنتخب حديثا جو بايدن. واعتبر بوش، الذي ينتمي للحزب الجمهوري على غرار ترامب، في بيان، أن الانتخابات الأمريكية كانت "نزيهة في الوقع...ونتيجتها واضحة"، قبل أن يضيف أن لترامب أيضا الحق في طلب إعادة إحصاء الأصوات ورفع طعون قانونية.

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هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق جورج "دبليو" بوش اليوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفق ما أعلنه في بيان. وأضاف السياسي الجمهوري إن بوسع الأمريكيين أن يثقوا في أن الانتخابات الأمريكية كانت "نزيهة في الوقع.. ونتيجتها واضحة".

ومضى يقول إن الرئيس دونالد ترامب له الحق في طلب إعادة إحصاء الأصوات ورفع طعون قانونية.

ويواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تحديات كثيرة على مستوى الداخل. وقال بايدن في أول كلمة له عقب الإعلان عن فوزه في الانتخابات، إن "الوقت حان لتضميد جراح البلاد" التي تشهد انقساما عميقا.

وفاز بايدن بأصوات كبار الناخبين العشرين لولاية بنسلفانيا ليرتفع عدد الأصوات التي جمعها لأكثر من 270 اللازمة للفوز، منهيا بذلك أربعة أيام من الإثارة الشديدة، ولينطلق أنصاره في احتفالات صاخبة بالمدن الكبرى.

وقال بايدن أمام أنصاره في خطاب النصر في مرآب للسيارات في مسقط رأسه ويلمنغتون في ولاية ديلاوير: "لقد تحدث شعب هذه الأمة. منحونا نصرا واضحا ومقنعا".

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

 

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