الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتعهد بتوحيد الولايات المتحدة في الداخل وجعلها محترمة بالخارج

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مع زوجيهما جيل بايدن ودوغ إيموف في ختام خطاب إعلان النصر في ويلمينغتون بولاية ديلاوير في 7 ت2/نوفمبر 2020.

في أول خطاب له كرئيس منتخب للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ديلاوير ليل السبت الأحد، تعهد جو بايدن، الذي كان برفقة نائبته كامالا هاريس أن "يكون رئيسا يجمع ولا يقسم" الأمريكيين، وأن يجعل بلاده "محترمة في العالم مجددا". فيما أعلن في الوقت نفسه عن "تشكيل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل خلية أزمة لمواجهة وباء كوفيد 19"، شاكرا كل الأمريكيين الذين منحوه "فوزا راسخا" بالانتخابات الرئاسية على حد تعبيره.

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مرحلة جديدة من تاريخها تدخلها الولايات المتحدة بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية أمام منافسه من الحزب الجمهوري دونالد ترامب. وكان بايدن قد تحصل على أكثر من 74 مليون من الأصوات مقاب 70 مليون تقريبا لصالح المرشح الجمهوري.

وفي خطابه الأول كرئيس للولايات المتحدة، تعهّد الديمقراطي جو بايدن مساء السبت بتوحيد الأمريكيّين والسعي إلى رأب الصدع في البلاد، بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء.

وقال في خطاب إعلان النصر متوجّهاً إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير "حان وقت الشفاء في أمريكا (...) أتعهّد أن أكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد"، في تناقض مع السياسة التي انتهجها ترامب طوال السنوات الأربع الماضية.

وإذ أقرّ جو بايدن بأنّ أنصار ترامب أصيبوا بخيبة أمل من جرّاء فوزه، قال "هؤلاء ليسوا أعداءنا. إنهم أمريكيّون"، متعهّداً من جهة أخرى "جعل أمريكا محترمة في العالم مجدّداً".

من جهتها، أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي المُنتخب كامالا هاريس مساء السبت في ويلمينغتون بولاية ديلاوير أنّ انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة يُمثّل "يوماً جديداً لأمريكا".

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وقالت هاريس في خطاب إعلان النصر متوجهّة إلى أنصارها الديمقراطيّين الذين احتشدوا في الهواء الطلق إنّه "في الوقت الذي كانت فيه ديمقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أمريكا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يوماً جديداً لأمريكا".

كامالا هاريس أوّل امرأة تُنتخب نائبةً لرئيس الولايات المتّحدة، قالت في خطابها السبت إنّها "لن تكون الأخيرة" التي تشغل هذا المنصب، موجّهة التحية إلى "أجيال النساء" اللواتي "مهّدن الطريق" لها.

وسارع قادة العالم بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى تهنئته وعبروا عن استعدادهم لبناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة . فقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريده أنه يتطلع إلى "العمل" مع الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد "لمواجهة التحديات الراهنة". من جهته، وصف باراك أوباما، الذي شارك بقوة في حملة بايدن، فوز نائبه السابق بـ"التاريخي".

فرانس24

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