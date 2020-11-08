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ما هي الإجراءات القضائية التي لجأ إليها ترامب ومعسكره الجمهوري لاسترجاع سيادة البيت الأبيض؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 للمحكمة الأمريكية العليا © فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : عهد الكلاس 3 دقائق

بعد دقائق معدودة من إعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، ندد رودي جولياني عمدة نيويورك السابق ومحامي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمكلف بإجراءات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بوقوع مخالفات خلال الاقتراع. وهاجم معسكر ترامب نتائج التصويت عبر البريد، خاصة في بنسيلفانيا، الولاية التي حسمت النتائج لصالح بايدن، والتي استمرت في استقبال بطاقات الاقتراع حتى بعد ثلاثة أيام من انتهاء الانتخابات، وهو إجراء قانوني في هذه الولاية. وهذا تحديدا ما يرتكز عليه ترامب وأعضاء حملته في شكواهم القضائية. ويقول محامو ترامب إنهم سيقدمون أدلة وقوع المخالفات إلى العدالة ومنها إلى المحكمة العليا، وهي السلطة القضائية صاحبة الكلمة الفصل في هذا النوع من القضايا. وستفصل المحكمة العليا في الطعون قبل الثامن من ديسمبر/ كانون الأول أي قبل أسبوع من تاريخ انتخاب جو بايدن رسميا من قبل كبار الناخبين.