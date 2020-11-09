الولايات المتحدة: ترامب يقيل مارك إسبر ويعين كريستوفر ميلر وزيرا للدفاع بالوكالة

قام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الإثنين بإنهاء خدمة وزير الدفاع مارك إسبر وعين مكانه بالوكالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر. ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان وسائل الإعلام هزيمة ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الإثنين إنه أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر وعين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وأشار ترامب على تويتر إلى أنه "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك