بايدن يبدأ المرحلة الانتقالية ويحدد أربع أولويات على رأسها فيروس كورونا

حدد الرئيس المنتخب جو بايدن 4 أولويات سيعمل عليها بعد الانتقال إلى البيت الأبيض في يناير 2021، وقد بدأ بالتحضير لها خلال هذه الفترة الانتقالية. وتأتي مكافحة فيروس كورونا على رأس الأولويات يتبعها التعافي الاقتصادي والمساواة العرقية والتغير المناخي. هذه الأولويات نشرها موقع إلكتروني انتقالي أطلقه بايدن مع نائبته كامالا هاريس يحمل اسم BuildBackBetter.com. وفي كلمة له مساء الإثنين، أكد أنه سيعمل على إيصال اللقاح إلى كل أمريكي بشكل مجاني فور أن يصبح جاهزا.

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بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأحد الخطوات الأولى نحو الانتقال إلى البيت الأبيض بعد 73 يومًا. وقد أطلق بايدن ونائبته كامالا هاريس موقعًا إلكترونيا انتقاليًا BuildBackBetter.com وحسابا على تويتر @Transition46 بخصوص المرحلة الانتقالية.

ونشر الموقع الإلكتروني الانتقالي لبايدن أربع أولويات سيعمل عليها الرئيس المنتخب: فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي والمساواة العرقية والتغير المناخي.

وأشار الموقع إلى أنّ "الفريق الذي يتم جمعه سيواجه هذه التحديات اعتبارا من اليوم الأول"، في إشارة إلى 20 كانون الثاني/يناير 2021، يوم تسلمه السلطة كالرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ومع تدفق التهاني من قادة العالم والمؤيدين بعد ليلة من الاحتفالات، أعلن بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس أنهما سيحصلان على إحاطة مشتركة في ويلمنغتون بولاية ديلاوير من فريقهما الاستشاري الانتقالي حول كوفيد-19.

يذكر أن بايدن الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، هو أكبر شخصية يتم انتخابها للبيت الأبيض على الإطلاق. بينما هاريس البالغة 56 عاما والسناتورة من كاليفورنيا، هي أول امرأة وأول شخص أسود وأول شخص يتحدر من جنوب آسيا ينتخب لمنصب نائب الرئيس.

كما يعتزم بايدن تعيين فريق عمل الإثنين للتصدي لوباء كورونا الذي أسفر عن وفاة أكثر من 237 ألف شخص في الولايات المتحدة ويعاود التفشي في جميع أنحاء البلاد.

"اللقاح مجاني لكل الأمريكيين"

وفي كلمة له مساء الإثنين، أعلن بايدن تشكيله فريق عمل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما أكد الرئيس المنتخب أنه سيعمل على إيصال اللقاح إلى كل أمريكي بشكل مجاني فور أن يصبح جاهزا.

الأولويات الأخرى

إلى ذلك، وعد الرئيس المنتخب إعادة الولايات المتّحدة إلى اتّفاق باريس للمناخ وإلغاء المرسوم المتعلّق بالهجرة الذي يحظّر دخول مواطني دول عدّة ذات أغلبيّة مسلمة إلى الأراضي الأمريكيّة.

وتعهد بايدن باختيار حكومة تعكس تنوع البلاد، على الرغم من أنه قد يواجه صعوبة في الحصول على الموافقة على تعيينات تقدمية أكثر إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ. ولم تحسم بعد الغالبية في مجلس الشيوخ، إذ لا تزال تنتظر سباقان انتخابيان في ولاية جورجيا في كانون الثاني/يناير.

وشارك بايدن، وهو ثاني كاثوليكي يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة بعد جون كينيدي، صباح الأحد في قداس في كنيسة في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير.

كما زار قبر نجله بو بايدن الذي توفي بمرض سرطان الدماغ العام 2015 وقبري زوجته الأولى وابنته اللتين توفيتا في حادث سيارة عام 1972.

وفي خطاب النصر السبت، وعد بايدن بتوحيد الأمة المنقسمة بحدة. وعن مؤيدي ترامب قال "هؤلاء ليسوا أعداءنا. إنّهم أمريكيّون"، وتابع "فلتبدأ هنا اليوم نهاية عصر الشيطنة هذا في أمريكا".

ورحبت الأسواق المالية بفوز بايدن، فسجلت الأسهم ارتفاعا في طوكيو وهونغ كونغ، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية في وول ستريت الأحد.

ووجه قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى التهاني إلى بايدن، إلى جانب أستراليا وكندا والهند وإندونيسيا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ودول عربية.

فرانس24/ أ ف ب

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