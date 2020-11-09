روسيا والصين تنتظران صدور النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لتهنئة الفائز

فلاديمير بوتين مستقبلا جو بايدن في الكريملين في 10 مارس 2011.

في وقت تدفقت رسائل التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بدءا من السبت، أعلنت روسيا وبكين أنهما تنتظران إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لتهنئة الفائز.

إعلان اقرأ المزيد

فيما باشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن استعداداته لانتقاله إلى البيت الأبيض رغم رفض الرئيس المنتهية دونالد ترامب الإقرار بهزيمته، أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر إعلان نتائج رسمية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لتهنئة الفائز.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لصحافيين: "نعتبر أن من الصائب انتظار النتائج الرسمية للانتخابات التي أُجريت. أريد أن أذكر بأن الرئيس بوتين قال مرات عدة إنه سيحترم خيار الشعب الأمريكي مهما كان".

للمزيد- جو بايدن ...الديمقراطي الذي خبر السياسة الأمريكية يفوز بمفاتيح البيت الأبيض

AR NW PKG TRUMP APRES 01:19

من جانبها، امتنعت الصين عن تهنئة جو بايدن بفوزه مشيرة الى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد. وقال متحدث باسم وزير الخارجية الصيني وانغ وينبين أمام الصحافة الاثنين: "أخذنا علما بأن بايدن أعلن أنه الفائز في الانتخابات". وأضاف: "على حد علمنا، نتيجة الانتخابات ستُحدد بموجب القوانين والآليات المعمول بها في الولايات المتحدة".

وفي وقت تدفقت رسائل التهنئة بدءا من السبت، امتنعت حتى الآن دول أخرى غير الصين وروسيا عن توجيه رسالة إلى بايدن من بينها المكسيك والبرازيل.

وإذا كانت هزيمة الملياردير الجمهوري ستُريح الصين التي دفعت ثمن حرب تجارية شنتها واشنطن عليها عام 2018، فإن بعض الخبراء يشيرون إلى أن بكين قد تخشى ممارسة جو بايدن مزيدا من الضغوط عليها في مجال حقوق الإنسان.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك