بايدن أمام تحدي حصد الأغلبية في مجلس الشيوخ ليتمكن من تنفيذ سياساته

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يترقب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وصوله إلى البيت الأبيض لخوض تحد أساسي سيؤثر على حكمه وتنفيذ مشاريعه. يتجلى هذا التحدي بالحصول على الأكثرية في مجلس الشيوخ الذي كان من حصة الجمهوريين. فلهذا المجلس صلاحيات واسعة جدا، إذ لا يمكن إقرار أي قانون بدونه كما يتمتع بسلطة الموافقة على التعيينات الرئاسية كالوزراء والسفراء والقضاة. وتزامنا مع الانتخابات الأمريكية، جرى التصويت على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل 100، ولا يزال الجميع ينتظر الانتخابات الفرعية في ولاية جورجيا لتحديد الحزب الذي سيحصد الأكثرية.

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بعد انتصاره على دونالد ترامب، سيتعين على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خوض معركة سياسية كبيرة جديدة بحلول كانون الثاني/يناير لاستعادة الغالبية في مجلس الشيوخ، وذلك يعتمد على قدرته على تنفيذ إصلاحات طموحة.

الحسم لولاية جورجيا

وينتظر المجتمع الأمريكي أن تحسم معركة الغالبية في مجلس الشيوخ في 5 كانون الثاني/يناير في انتخابات فرعية مزدوجة في ولاية جورجيا.

والمعركة في جورجيا ستكون محتدمة. إذ لم يكتمل فرز الأصوات في معركة الثلاثاء ولا يتقدم جو بايدن إلا بفارق بسيط.

لم تصوت هذه الولاية لمرشح ديمقراطي للبيت الأبيض منذ العام 1992 لكن تحت تأثير تغير آراء الناخبين والجهود غير المسبوقة لحشد الناخبين من الأقليات، بدأ الديمقراطيون يحلمون بالفوز بهذين المقعدين. كما أنهم يعتمدون على الحماسة الناتجة من انتصار جو بايدن.

ما زال هناك مقعدان لم يحسما بعد الأمر الذي قد يقلب الغالبية إلى المعسكر الديمقراطي في مجلس الشيوخ. ولا يمكن إقرار أي قانون بدون مجلس الشيوخ الذي يتمتع أيضا بسلطة الموافقة على التعيينات الرئاسية: الوزراء والسفراء والقضاة، خصوصا في المحكمة العليا.

يذكر أن الديمقراطيين تمكنوا من الاحتفاظ بالغالبية في مجلس النواب.

واعبتر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر السبت بعد فوز جو بايدن: "والآن نربح جورجيا ونغير العالم!".

لكن التحديات هائلة من محاربة وباء كوفيد-19 وخطة مساعدات اقتصادية واسعة والمناخ والهجرة والعلاقات الدبلوماسية.

مواجهة الواقع

وأشار جون بيتني أستاذ العلوم السياسية في جامعة "كليرمونت ماكينا" في كاليفورنيا إلى أنه في ظل الكونغرس المنقسم، "سيتعين على بايدن مواجهة الواقع، هناك حدود لما يمكن أن يحصل عليه".

ويملك الجمهوريون حاليا الغالبية في مجلس الشيوخ بعدما حصلوا على 53 مقعدا من أصل 100. وجرت المعركة على 35 مقعدا خلال الانتخابات الثلاثاء.

وقد تمكن الديمقراطيون من تقليص الغالبية الجمهورية بصوت واحد. وإذا انتزعوا مقعدي جورجيا، ستتعادل حصة الحزبين.

ماكونيل.. الرجل القوي في المعسكر الجمهوري

وإذا بقي مجلس الشيوخ جمهوريا، فسيتعين على جو بايدن استخدام مواهبه للحوار والتفاوض.

ويجب أن يتعامل الرئيس المنتخب خصوصا مع ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وهو خبير تكتيكي متمرس. في سن الثامنة والسبعين، بعد تحالف استمر أربع سنوات مع دونالد ترامب، ظهر أنه الرجل القوي في المعسكر الجمهوري.

يعرف جو بايدن وميتش ماكونيل بعضهما جيدا. في العام 2013 عندما كان الديمقراطي نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عملا على التوصل إلى اتفاق على الموازنة.

وقال بيتني "ماكونيل سيتصرف وفقا لمصلحته الخاصة. لن يمنح بايدن فرصة لمجرد صداقته. ماكونيل لا يعمل بهذه الطريقة".

وأوضح السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو حليف بارز آخر لدونالد ترامب هذا الأسبوع، أنه سيسعى إلى إيجاد "حل وسط" مع الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وقال للصحافيين إن جو بايدن "يستحق أن تكون له حكومته. سأخبره بمن يمكنني الموافقة عليه كوزير للخارجية او كوزير للعدل".

وتابع "قد يكون هناك أشخاص لا أستطيع التصويت لهم إذا كنت أعتقد أنهم غير مؤهلين أو متطرفون جدا" واضعا قيودا على الترشيحات التي يمكن أن يتقدم بها بايدن.

فرانس24/ أ ف ب

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