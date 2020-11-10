فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يدعو إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوزه لبدء انتقال السلطة

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دعا الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الإثنين إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوز بايدن في الانتخابات لكي تبدأ عملية انتقال السلطة. وفي المقابل، طلب وزير العدل وليام بار المقرب من دونالد ترامب من المدعين الاتحاديين التحقيق في أي مزاعم "ذات بال" عن مخالفات في عملية التصويت.

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قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الإثنين للصحافيين إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات لكي تبدأ عملية انتقال السلطة، مشيرا إلى احتمال اتخاذ إجراءات قانونية.

وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب معاركه القانونية للطعن على نتائج الانتخابات إذ طلب وزير العدل وليام بار (المقرب منه) من المدعين الاتحاديين التحقيق في أي مزاعم "ذات بال" عن مخالفات في عملية التصويت.

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ودفعت تعليمات بار للمدعين المحامي المشرف على التحقيق في أي تلاعب بالأصوات إلى الاستقالة احتجاجا على ذلك. وجاء ذلك بعد انتقادات على مدار يومين لنزاهة الانتخابات من جانب ترامب وحلفائه الجمهوريين الذين زعموا دون دليل حدوث تلاعب على نطاق واسع.

وقالت حملة بايدن إن بار يغذي مزاعم ترامب غير المعقولة. وفي وقت سابق الإثنين رفعت حملة ترامب دعوى لمنع المسؤولين في بنسلفانيا من الإعلان رسميا عن فوز بايدن في الولاية.

وزعمت الدعوى أن نظام التصويت البريدي في الولاية يخالف الدستور الأمريكي بإقامة "نظام غير قانوني للتصويت على مستويين" حيث يخضع التصويت الشخصي لإشراف أكثر دقة من التصويت بالبريد.

فرانس24 / رويترز

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