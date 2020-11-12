الولايات المتحدة: إعادة فرز الأصوات في جورجيا لا يظهر حصول تجاوزات كبيرة بحسب مسؤول جمهوري

صرح الجمهوري براد رافينسبيرجر أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأمريكية، بأن إعادة فرز الأصوات في هذه الولاية لم يظهر حصول تجاوزات كبيرة تؤكد تلاعبا خلال عملية الفرز كما يدعي معسكر دونالد ترامب. وأمر المسؤول الانتخابي بإعادة فرز الأصوات يدويا لأن الفارق ضئيل جدا ويظهر إلى حد الآن تقدم الرئيس المنتخب جو بايدن على منافسه دونالد ترامب بحوالي 14 ألف صوت. ولايزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات إذ قدم عدة طعون في ولايات أمريكية رفض نتيجة التصويت فيها.

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قال أكبر مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأمريكية، وهو جمهوري، الأربعاء إنه لم يتم رصد أي مؤشر حتى الآن على تلاعب واسع النطاق في إحصاء الأصوات بالولاية، حيث يتقدم الديمقراطي جو بايدن حاليا بفارق 14 ألف صوت على الرئيس دونالد ترامب.

وقال سكرتير الولاية براد رافينسبيرجر في مقابلة مع محطة(سي.إن.إن) التلفزيونية إنه أمر بإعادة فرز الأصوات يدويا لأن الفارق متقارب جدا، لكنه يعتقد أن الأصوات أحصيت حتى الآن بدقة. ويتقدم بايدن حتى الآن بهامش 0.3 بالمئة مع فرز كل الأصوات تقريبا.

وردا على سؤال حول مزاعم التلاعب بالأصوات، قال رافينسبيرجر "لدينا تحقيقات جارية لكننا لم نلحظ شيئا واسع النطاق".

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أي فوارق كبيرة بما يكفي لقلب تقدم بايدن.

وستجرى إعادة فرز الأصوات في جورجيا في الوقت الذي مضى فيه الرئيس الجمهوري ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالهزيمة، قدما في طعون قانونية في عدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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