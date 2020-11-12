الولايات المتحدة: بايدن يعين مستشاره رون كلين كبيرا لموظفي البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ويلمنغتون، ديلاوير، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مستشاره ومساعده الديمقراطي رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض في أول تعيين يقدم عليه الرئيس الأمريكي الجديد، الذي اعلن مكتبه أنه تلقى مكالمات هاتفية من زعماء أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية لتهنئته بالفوز في الاستحقاق الرئاسي وتناول خلالها معهم قضايا كجائحة فيروس كورونا وتغير المناخ وتعزيز العلاقات الثنائية.

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أعلن جو بايدن الأربعاء أنّه اختار رون كلين، مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد، لتولّي منصب كبير موظّفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يُقدم عليه الرئيس الأمريكي المنتخب الذي سيتولّى السلطة في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن في بيان إنّ كلين، الديمقراطي المحنّك البالغ من العمر 59 عامًا والذي كان يشغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائباً للرئيس باراك أوباما، "كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معاً".

وأضاف أنّ "خبرته العميقة والمتنوّعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

وقال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس (مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي) إنه أجرى اتصالات هاتفية مع زعماء أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، هنأه خلالها الزعماء على الفوز بالانتخابات.

وأضاف المكتب أن جميع الأطراف أكدوا عزمهم على تعزيز العلاقات الثنائية، والتصدي لقضايا عالمية مثل جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ.

ويركز بايدن، بعدما هزم الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، على إرساء أسس إدارته في الوقت الذي يمضي فيه ترامب، الذي يرفض الاعتراف بالخسارة، قدما في طعون قانونية في عدة ولايات لمحاولة تغيير النتيجة.

فرانس 24 / أ ف ب/ رويترز

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