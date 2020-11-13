السلطات الانتخابية الأمريكية: الاقتراع الأخير للرئاسة هو "الأكثر أمانا" في تاريخ البلاد

أكدت السلطات الانتخابية الأمريكية الخميس أن "انتخابات الثالث من تشرين الأول/نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي". وتشمل السلطات الانتخابية في الولايات المتحدة السلطات المحلية والوطنية المكلفة بأمن الانتخابات، وبينها خصوصا وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي. وفي بيان لها أشارت السلطات الانتخابية إلى عدم وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

إعلان اقرأ المزيد

نفت السلطات الانتخابية الأمريكية الخميس وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

وأشارت هذه السلطات المحلية والوطنية المكلفة أمن الانتخابات، وبينها خصوصا وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك يتعارض مع ادعاءات الجمهوريين والبيت الأبيض، إلى أن "انتخابات الثالث من تشرين الأول/نوفمبر كانت الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي".

وتابع البيان: "لا توجد أدلة على أن أي نظام انتخابي حُذِف أو فقَدَ أصواتا أو عدلها، أو تم اختراقه بأي شكل من الأشكال". مضيفا "رغم عِلمنا بأن العملية الانتخابية لدينا تُشكل موضوع الكثير من الادعاءات التي لا أساس لها وحملات التضليل، يمكننا أن نؤكد لكم أن لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها".

وكان الرئيس دونالد ترامب نقل عبر تويتر معلومات لا أساس لها تتحدث عن أن نظام تصويت يُسمى "دومينيون" قام بـ"محو" 2,7 مليون صوت يصب لصالحه في جميع أنحاء البلاد وأنه أعاد تحويل مئات ملايين الأصوات إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن في بنسلفانيا وولايات أخرى.

لكن السلطات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا الرئيسية والشركة المسؤولة عن ذلك النظام نفت تلك المعلومات.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب يُفكر في إقالة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس الذي كان رفض تُهما بالتزوير تُشكك في فوز بايدن.

ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، وهو ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يُفترض أن يتولى مهماته في 20 كانون الثاني/يناير 2021.

واتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمهوريين الخميس بـ"تسميم" الديمقراطية برفضهم الإقرار بفوز بايدن في مواجهة ترامب.

واعتبر السناتور خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن "الجمهوريين في الكونغرس يتعمدون زرع الشك حول انتخاباتنا لأنهم يخافون دونالد ترامب".

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك