ترامب يؤكد رفضه الاعتراف بفوز بايدن ويتمسك بوقوع عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية

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يقلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة مقتضبة في حديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

نشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأحد تغريدة جاء فيها أن نظيره اليدمقراطي جو بادين "قد فاز بسبب وقوع تزوير في الانتخابات"، فاعتبرتها وسائل الإعلام العالمية والأمريكية بمثابة اعتراف ضمني من ترامب بفوز بايدن. وما هي إلا دقائق حتى عاد الملياردير الجمهوري لنشر تغريدة جديدة للتأكيد على موقفه الرافض للإقرار "بأي هزيمة!" والمتمسك بوقوع "عمليات تزوير" في الانتخابات الرئاسية على حد تعبيره.

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بعدما فسرت وسائل الإعلام العالمية والأمريكية خاصة تغريدة جديدة نشرها الأحد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على أنه متّجها للإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن، عاد الملياردير الجمهوري للتمسّك بموقفه الرافض للتقديرات الإعلامية التي تفيد بفوز نائب الرئيس السابق بالرئاسة.

وكان ترامب قد أطلق صباحا تغريدة جاء فيها "لقد فاز (بايدن) لأن الانتخابات مزوّرة. لم يُسمح للمراقبين بالعمل، فرز الأصوات تتولاه شركة خاصة يملكها اليسار الراديكالي". وشكّلت التغريدة الإقرار الأوضح إلى الآن من قبل ترامب بهزيمته.

"لا أقر بأي هزيمة! الانتخابات مزورة"

لكن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته عاد وأطلق بعد ساعات تغريدة أخرى جاء فيها "فاز (بايدن) فقط في نظر الإعلام المضلل. لا أقر بأي هزيمة! الطريق طويل أمامنا. هذه الانتخابات مزوّرة!".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

وجاءت هذه التغريدة بعد دقائق من تغريدة سبقتها جاء فيها أن "الانتخابات مزوّرة. سوف نفوز!".

ويقول مساعدو ترامب إنه يستعد لولاية رئاسية ثانية على الرغم من أن عمليات الفرز تظهر فوز بايدن.

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

ويرفض ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، وأعلن مرارا أنه يعتزم قلب النتائج عبر تقديم طعون قضائية، وذلك على الرغم من عدم بروز أي دليل على تزوير واسع النطاق قد يكون شاب انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن بدا أن الكلمتين الأوليين من تغريدته الصباحية بعد يومين من قوله إن "الوقت سيبيّن" ما إذا سيبقى رئيسا، تعكسان توجّها لديه للإقرار بالهزيمة.

بولتون: "لا أتوقّع أن يغادر بطيبة خاطر"

والأحد صرّح مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون لشبكة "سي ان ان" أنه "مع مرور الأيام يتّضح أكثر فأكثر عدم وجود أي دليل" على حصول تزوير.

وتابع "لقد خسر دونالد ترامب... في انتخابات حرة وشرعية"، مضيفا "لا أتوقّع أن يغادر بطيبة خاطر. أتوقّع أن يغادر".

وأعلنت القنوات التلفزيونية الأمريكية الكبرى تقديرات لنتائج كافة الولايات. وضمن جو بايدن أصوات 306 من كبار ناخبي مجمع انتخاب الرئيس الأميركي، مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته، أي النتيجة المعاكسة لعام 2016 عندما فاز الملياردير الجمهوري على هيلاري كلينتون.

ومن المفترض إعادة فرز الأصوات في جورجيا حيث الفارق ضئيل جداً بين المرشحين، إلا أن نتيجتها لن تغيّر شيئاً بالنسبة لفوز بايدن الذي ضمن الحد الأدنى من أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي المكلّف انتخاب الرئيس.

وأكدت هيئات انتخابية محلية ووطنية بينها وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، أن "انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتحدة".

ساحة فريدوم بلازا على مقربة من البيت الأبيض

والسبت احتشد ما لا يقلّ عن عشرة آلاف شخص في ساحة فريدوم بلازا على مقربة من البيت الأبيض رافعين الأعلام الأمريكية في مشهد لم تألفه العاصمة الأمريكية حيث صوّت أكثر من 90 بالمئة من المقترعين لصالح بايدن.

وعلى غرار ترامب وصف المتظاهرون الانتخابات بأنها مزوّرة، وقد سجّلت مساء صدامات بينهم وبين معارضين للرئيس المنتهية ولايته.

وأفادت تقارير بتوقيف 20 شخصا على الأقل، بينهم أربعة لمخالفتهم قانون الأسلحة النارية وشخص بتهمة الاعتداء على شرطي.

وكتب ترامب بعد ظهر السبت على توتير "مئات آلاف الأشخاص يظهرون دعمهم في (واشنطن). لن يقبلوا بانتخابات مزوّرة وفاسدة!"، مبالغاً في أعداد المشاركين في التجمع.

ومضت المتحدثة باسمه كايلي ماكيناني أبعد من ذلك فتحدثت عن مشاركة "أكثر من مليون شخص" في التجمع.

وعبر موكب ترامب بالقرب من المحتجين في أثناء توجّهه إلى ملعب الغولف، وبدا مبتسما عبر نافذة السيارة الرئاسية وقد حياه المتظاهرون بالهتاف "أفضل رئيس على الإطلاق" رافعين شعارات حملته الانتخابية.

وفي وقت لاحق، تحدث ترامب في تغريدات أخرى مجدداً عن تزوير، مؤكداً أن قراصنة نجحوا في التسلل إلى بعض الماكينات الانتخابية واشتكى من التحيز الإعلامي في التقارير بشأن التظاهرة.

وأرفقت إدارة منصة تويتر العديد من تغريدات ترامب التي أطلقها في نهاية الأسبوع بإشارة تحذّر المتابعين من عدم دقّتها.

فرانس24/ أ ف ب

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