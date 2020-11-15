شركة سبيس إكس ترسل أربعة رواد فضاء في كبسولة إلى محطة الفضاء الدولية

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ترسل شركة سبيس إكس طاقم مؤلف من أربعة رواد فضاء، ثلاثة أمريكيين وآخر ياباني، في كبسولة بواسطة الصاروخ فالكون9، من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا إلى المحطة الفضائية الدولية مساء غد السبت في أول مهمة تنفيذية لوكالة الفضاء الأمريكية الناسا، باستخدام كبسولة الفضاء (كرو دراجون).

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تستعد شركة سبيس إكس لإرسال طاقم مؤلف من أربعة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية مساء غد السبت في أول مهمة تنفيذية لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) باستخدام كبسولة الفضاء (كرو دراجون).

ومن المقرر إطلاق الكبسولة بواسطة الصاروخ فالكون9 في الساعة 7:49 مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0049 يوم الأحد بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانيفرال بولاية فلوريدا وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وياباني رابع.

والرحلة التي ستستغرق نحو ثماني ساعات تقريبا للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية ستكون أول مهمة مأهولة لسبيس إكس، وهي مهمة تنفيذية وليست اختبارا، إثر تصديق مسؤولي ناسا هذا الأسبوع على تصميم (كرو دراجون)، بما أنهى ما يقرب من عشر سنوات من مرحلة تطوير التصميم التي قامت بها سبيس إكس بموجب برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق رحلات فضاء مأهولة.

وقال جيم بريدينستين مدير ناسا خلال مؤتمر صحفي في مركز كينيدي للفضاء "التاريخ الذي نصنعه هذه المرة هو أننا نطلق رحلة تنفيذية لمحطة الفضاء الدولية".

وقال إيلون ماسك مالك سبيس إكس، الذي يحضر عادة مهمات شركته البارزة شخصيا في مركز كينيدي للفضاء، أمس الخميس إنه خضع لفحص كورونا أربع مرات في ذات اليوم وعاد اثنان بنتيجة سلبية واثنان بنتيجة إيجابية.

فرانس24/ رويترز

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