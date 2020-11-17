إعصار أيوتا المصنف من الفئة الخامسة القصوى يبدأ باجتياح نيكاراغوا

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شارع غمرته المياه بعد مرور إعصار إيتا في لا ليما، كورتيس، هندوراس، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

اجتاح إعصار أيوتا المصنّف من الفئة الخامسة القصوى، مساء الاثنين الساحل الشمالي لنيكاراغوا المطل على البحر الكاريبي، ورافقته رياح عاتية وأمطار غزيرة وعواصف مدمّرة، بحسب ما أعلنت الأرصاد الجوية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في أمريكا الوسطى الاثنين أن إعصار أيوتا، المصنّف من الفئة الخامسة القصوى، اجتياح الساحل الشمالي لنيكاراغوا المطلّ على البحر الكاريبي، ترافقه رياح كارثية وأمطار غزيرة وعواصف مدمّرة.

وقال مارسيو باكا، مدير دائرة الأرصاد الجوية في معهد "إنيتير" خلال مؤتمر صحافي إنّ عين الإعصار "تلامس في الوقت الحالي أطراف ساحل هولوفر" الواقع على بعد حوالي 40 كلم من مدينة بيلوي الساحلية.

ويسلك أيوتا المسار نفسه الذي سلكه قبل 15 يوماً فقط إيتا، الإعصار الذي صنّف يومها من الفئة الرابعة وخلّف أكثر من 200 قتيلاً وألحق دماراً واسعاً في أمريكا الوسطى.

رياح عاتية

وكان المركز الأمريكي للأعاصير ومقرّه ميامي حذّر من أنّ أيوتا الذي ترافقه رياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 260 كلم/ساعة يمثّل "تهديداً مميتاً" لأميركا الوسطى.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيون من أنّ أيوتا، الإعصار الثالث عشر الذي يضرب أمريكا الوسطى هذا العام، يهدّد مناطق في هندوراس ونيكاراغوا بـ"أمطار غزيرة" و"رياح عاتية جداً" و"فيضانات ساحلية خطيرة".

وتحسّباً لهذا الإعصار المدمّر أجلت السلطات عشرات آلاف السكان من ديارهم في نيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا، علماً بأنّ هؤلاء لم يتعافوا بعد من التداعيات المدمّرة لإيتا الذي كان إعصاراً أقلّ قوة من أيوتا حين بدأ باجتياح اليابسة (إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس فئات).

بدورها أعلنت السلفادور حالة التأهب القصوى لمواجهة أيوتا.

وشرّد الإعصار إيتا مئات آلاف السكان وألحق أضراراً جسيمة بالبنى التحتية وقدّرت إحصاءات رسمية أعداد الذين تضرّروا من جرائه بحوالى 2,5 مليون شخص.

وما يزيد من خطورة الإعصار أيوتا أنّ الأمطار الطوفانية التي سيتسبب بها ستهطل على أراض لا تزال مشبعة بالمياه وعلى سكّان لم ينهضوا بعد من الأضرار التي ألحقتها بهم الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن مرور إيتا.

فرانس24/ أ ف ب

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