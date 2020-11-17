ترامب سيخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق بحلول يناير 2021

سيقوم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق قبل مغادرة منصبه، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي، بحسب ما أعلن البنتاغون الثلاثاء. وعقب هذا التصريح، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين أن ترامب يأمل في عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو/أيار. فيما حذر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية.

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب سيخفض بشكل حاد عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه، ليتراجع عن الانسحاب الكامل الذي هدد بتنفيذه بحلول عيد الميلاد.

وأعلن البنتاغون أيضا خفض عدد الجنود في العراق من 3000 إلى 2500.

وبعد هذا الإعلان، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين أن ترامب يأمل في عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو/ أيار.

وقال أوبراين "بحلول شهر مايو يأمل الرئيس ترامب في أن يكونوا جميعا قد عادوا إلى منازلهم بأمان".

لكن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، والذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، حذر من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية، بما يشمل سياستها تجاه العراق وأفغانستان.

واعتبر ماكونيل أنه "من المهم جدا هنا خلال الشهرين القادمين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالدفاع أو بالسياسة". وأضاف أن "الخفض الكبير في عدد القوات الأمريكية في أفغانستان أو العراق سيكون خطأ".

ويعتبر منتقدون أن الانسحاب من أفغانستان سيقوض الأمن الهش ويضر بمحادثات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية ومسلحي طالبان.

فرانس24/ رويترز

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