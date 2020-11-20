الانتخابات الرئاسية الأمريكية: إعادة فرز الأصوات يدويا في ولاية جورجيا تثبت فوز بايدن

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جو بايدن في ولاية ديلاوير، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

أعلن الوزير المسؤول عن شؤون الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية، براد رافنسبرغر، مساء الخميس أن إعادة الفرز اليدوية لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية ثبتت فوز الديمقراطي جو بايدن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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أعلنت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية (جنوب) مساء الخميس أن إعادة الفرز اليدوية لأصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر ثبتت فوز (الرئيس المنتخب) جو بايدن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال الوزير المسؤول عن شؤون الانتخابات في الولاية براد رافنسبرغر في بيان إن "المراجعة أكدت أن العد الآلي الأصلي يجسد بدقة الفائز في الانتخابات". وبالتالي أصبح بايدن رسميا أول مرشح ديمقراطي يفوز في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية الجنوبية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

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ووفقا للبيان فقد أظهرت عملية إعادة الفرز اليدوية أن الفارق بين بايدن وترامب هو في الواقع 12.284 صوتا لمصلحة المرشح الديمقراطي.

وكانت نتيجة الفرز الآلي للأصوات أظهرت أن بايدن فاز على ترامب بفارق يناهز 14 ألف صوت فقط، وهو تقدم ضئيل للغاية استدعى وفقا لقوانين الولاية إجراء عملية إعادة فرز يدوية للأصوات.

ولفت براد رافنسبرغر في بيانه إلى أن الفارق بين المرشحين ما زال ضئيلا للغاية مما يعطي ترامب الذي يرفض الإقرار بهزيمته أمام بايدن الحق في أن يطلب إجراء عملية إعادة فرز يدوية جديدة.

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وتنص قوانين ولاية جورجيا على إجراء عملية فرز يدوية للأصوات بصورة تلقائية إذا ما كان الفارق يقل عن نصف نقطة مئوية بين المرشحين المتصدرين. وفي حال ظل الفارق ضمن هذا الهامش يمكن إعادة الفرز يدويا مجددا لكن هذه المرة ليس بصورة تلقائية بل إذا طلب ذلك أي من المرشحين.

وعلى المستوى الوطني فقد حصل بايدن على ما يقرب من 80 مليون صوت مقارنة بأقل بقليل من 74 مليون صوت حصل عليها ترامب.

لكن الفوز بمفاتيح البيت الأبيض لا يتم وفق نظام الانتخاب الأكثري المباشر بل وفق نظام غير مباشر تنتخب فيه كل ولاية مندوبين ينتخبون مجتمعين رئيس الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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