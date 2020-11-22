الولايات المتحدة ترخص باستخدام عقار طورته شركة "ريجينيرون" في علاج المصابين بفيروس كورونا

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حصل عقار ريجن-كوف-2، الذي طورته شركة "ريجينيرون"، السبت على موافقة الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير لاستخدامه في علاج المصابين بفيروس كورونا. و"قد يُتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا"، حسب ما جاء في تصريح لمسؤول في الإدارة في المذكورة. وكان الأطباء وصفوه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند إصابته بكوفيد-19.

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رخصت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) السبت في موافقة طارئة باستخدام علاج لكوفيد-19 طورته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون"، وكان استُخدم خصوصا لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومُنح الضوء الأخضر لعقار ريجينيرون، المسمى ريجن-كوف-2، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، بعدما ثبُت أنه يقلل من حالات كوفيد-19 التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.

وقال ستيفن هان، المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير، إن "السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يُتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويُخفّف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا".

وقال ليونارد شلايفر الرئيس التنفيذي لشركة ريجينيرون، إن هذا يشكل "خطوة مهمة في مكافحة كوفيد-19، إذ سيتمكن المرضى المعرضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى".

فرانس24/ أ ف ب

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