وزارة الخارجية الأمريكية تعلن انسحاب الولايات المتحدة رسميا من معاهدة "الأجواء المفتوحة"

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مقاتلة من طراز إف-35 تحلق فوق البيت الأبيض، واشنطن 12 يونيو/حزيران 2019.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" دخل الأحد حيز التنفيذ وبذلك "لم تعد واشنطن رسميا طرفا في المعاهدة" التي تضم 33 دولة. وبموجب المعاهدة، التي تم إبرامها في 1992، يتم السماح لجيوش أعضائها بتنفيذ رحلات استطلاعية غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء بعد إخطارها. وتعتبر المعاهدة واحدة من عدة اتفاقيات دولية انسحبت منها واشنطن في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن قد تعهد بإعادة بلاده إلى الاتفاقية في أول يوم له في البيت الأبيض.

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انسحبت الولايات المتحدة الأحد رسميا من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية، وهي واحدة من عدة اتفاقيات دولية انسحبت منها واشنطن في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتسمح المعاهدة التي أبرمت عام1992 بين روسيا والولايات المتحدة و32 دولة أخرى، معظمها منضوية في حلف الأطلسي، لجيش بلد عضو فيها بتنفيذ عدد محدد من الرحلات الاستطلاعية غير المسلحة في أجواء بلد عضو آخر بعد إبلاغه بالأمر.

ويمكن للطائرة مسح الأراضي تحتها، وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية بهدف ازالة الشكوك التي لا أساس لها بين الدول المتخاصمة وتجنب المفاجآت وتقليل احتمال اندلاع نزاعات.

ترامب: موسكو لم تحترم المعاهدة

لكن ترامب قال في مايو/ أيار إن موسكو لم تحترم التزاماتها بموجب المعاهدة التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين القوتين العظميين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد "الانسحاب الأمريكي دخل حيز التنفيذ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والولايات المتحدة لم تعد دولة طرفا في معاهدة الأجواء المفتوحة".

ولطالما تبادلت موسكو وواشنطن الاتهام بانتهاك شروط المعاهدة، وفي مايو/ أيار قالت إدارة ترامب إنها أعلنت مهلة الستة أشهر المطلوبة للخروج منها.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد ترامب أيضا من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي وقع عام 2015، وكذلك اتفاقية باريس للمناخ.

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في أول يوم له في البيت الأبيض.

فرانس24/ أ ف ب

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