ولاية بنسيلفانيا تصادق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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تأكد الثلاثاء رسميا فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ولاية بنسيلفانيا الرئيسية في نكسة جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعدما صادقت الإثنين ولاية ميشيغان أيضا على فوز بايدن.

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أظهرت الثلاثاء النتائج النهائية لفرز البطاقات الانتخابية في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية تقدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بـ81 ألف صوت بين 6,9 ملايين بطاقة اقتراع، في ضربة جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعدما تأكد الإثنين فوز الرئيس المنتخب في ولاية ميشيغان.

وكتب الحاكم الديمقراطي لبنسيلفانيا توم وولف على تويتر أن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار "أكدت النتائج اليوم"، موضحا أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة والتي تضم عشرين من الناخبين الكبار.

وفي 2016، فاز ترامب في هذه الولاية على هيلاري كلينتون بنحو 44 ألف صوت.

وشكر الحاكم وبوكفار موظفي مكتب الانتخابات لـ"تنظيمهم انتخابات عادلة ومنصفة في مرحلة بالغة الصعوبة من تاريخ دولتنا وبلادنا". وقال الحاكم "لقد تعرضوا لهجمات دائمة وكان سلوكهم رائعا".

ويأتي هذا بعيد تأكيد فوز جو بايدن في ولاية ميشيغان الإثنين والتي تضم 16 من الناخبين الكبار.

ومارس ترامب وحلفاؤه في الأيام الأخيرة ضغوطا كثيفة على الجمهوريين في ميشيغان أملا بتأخير هذا التأكيد من دون جدوى.

ويعتبر تأكيد النتائج من جانب سلطات الولايات أمرا روتينيا بعد كل انتخابات. لكن رفض ترامب الإقرار بهزيمته التي أعلنت في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أربعة أيام من الاستحقاق، ساهم هذا العام في تعقيد هذه العملية وتأخيرها وخصوصا في الولايات الرئيسية.

وفي أول إقرار غير مباشر له بهزيمته، أعطى ترامب مساء الإثنين الضوء الأخضر لحصول فريق بايدن على الدعم الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة، فيما بدأ الأخير بتسمية أعضاء إدارته الجديدة.

فرانس24/ أ ف ب

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