محكمة كندية تخفف حكما بالسجن من 40 إلى 25 عاما بحق منفذ اعتداء على مسجد في 2017

أ ف ب

خففت إحدى المحاكم الكندية الخميس حكما صادرا بحق منفذ اعتداء على مسجد في 2017 قتل فيه ستة مصلين، من 40 إلى 25 عاما. واستندت في تبريرها لتعديل القرار القضائي السابق على عدم دستورية الحكم. وردا على ذلك، أعرب متحدث باسم المسجد عن خيبة أمله إزاء القرار. وكان منفذ الاعتداء، البالغ من العمر 31 عاما، قد هجم على مسجد يتواجد به 40 شخصا وأربعة أطفال، وقتل ستة مصلين معظمهم مغاربيون.

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اعتبرت إحدى المحاكم الكندية سجن منفذ اعتداء على مسجد في 2017، قتل فيه ستة مصلين، مدى الحياة غير دستوري، وخففت الحكم الخميس من 40 عاما إلى 25.

وحكم على ألكسندر بيسونيت، الذي سيبلغ من العمر 31 عاما الأسبوع المقبل، بالسجن المؤبد في 2019 مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عاما.

واعتبرت محكمة الاستئناف في كيبيك بالإجماع مادة، أدرجت في قانون العقوبات المعدل في 2011 وسمح للقضاة بفرض العقوبة على الكيبيكي بيسونيت، "غير دستورية"،

وتسمح هذه المادة "بإصدار عدد من الأحكام المتتالية بالسجن مدى الحياة لـ25 عاما على مرتكب جرائم عديدة، قبل أن يصبح من الممكن منحه حرية مشروطة لكل جريمة". ورأت أعلى هيئة قضائية كندية أنها تشكل انتهاكا للحقوق والحريات الكندية.

وكان الادعاء قد طلب حكما بالسجن لـ150 عاما وهو الأطول في كندا، بينما طالب الدفاع بخفضه إلى 25 عاما.

وحسم القاضي الذي أدار محاكمة بيسونيت الأمر بحكم بالسجن أربعين عاما، لأنه رأى أن "فرض عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل" قد يؤدي إلى "إثارة شكوك في مصداقية النظام القضائي". وكان بيسونيت وقتها في الـ27 من عمره عند اعتقاله.

"خيبة أمل"

وعبر المتحدث باسم مسجد كيبيك بوفلجة بن عبد الله عن أسفه. وقال تعليقا على القرار "خيبة أمل هي الكلمة التي تخطر ببالنا". وأضاف أن المسجد "سيحتاج إلى الوقت لقراءة القرار" قبل البت في مسألة تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لكندا.

وقالت النيابة أيضا إنها ستجري "تحليلا دقيقا" للحكم الذي يطرح "العديد من التساؤلات القانونية المعقدة"، مؤكدة أنها "تفكر في الضحايا والأقارب والمجتمع الذين يجب أن يعيشوا من جديد هذه الأحداث المأساوية في كل مرحلة قضائية".

وكان بيسونيت قد اقتحم في 29 كانون الثاني/يناير 2017 مسجد مدينة كيبيك وأطلق الرصاص على أربعين رجلا وأربعة أطفال كانوا يؤدون صلاة العشاء. وقال أحد الشهود خلال المحاكمة إن بيسونيت أطلق عشرات الطلقات ثم تراجع إلى منطقة آمنة لإعادة تحميل مسدسه أربع مرات على الأقل "كما لو أنه كان يلعب لعبة فيديو".

وقتل ستة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في الاعتداء. وجميع الضحايا من المهاجرين إلى كندا من الجزائر والمغرب وتونس وغينيا.

فرانس24/ أ ف ب

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