موفد فرانس 24 إلى الأرجنتين : اللوعة والحزن يخيمان على حي فيوريتو مسقط رأس مارادونا في الأرجنتين

من مسقط رأس أسطورة كرة القدم مارادونا © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

نص : محمد فرحات 4 دقائق

اللوعة الحزن يسيطران على أهالي حي فيوريتو الذي شهد مولد أسطورة كرة القدم دياغو أرماندو مارادونا الذي توفي الأربعاء عن ستين عاما . عشاق اللاعب الذي فجعوا لرحيله ذهبوا إلى البيت الذي ولد فيه مارادونا في عائلة فقيرة . موفد فرانس 24 إلى الأرجنتين محمد فرحات زار الحي الفقير والتقى بعض الحاضرين والزائرين الذين عبروا له عن حزنهم وأساهم لرحيل نجمهم المفضل و وأيقونة الأرجنتين دون منازع.