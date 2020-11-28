موفد فرانس 24 إلى الأرجنتين : اللوعة والحزن يخيمان على حي فيوريتو مسقط رأس مارادونا في الأرجنتين
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اللوعة الحزن يسيطران على أهالي حي فيوريتو الذي شهد مولد أسطورة كرة القدم دياغو أرماندو مارادونا الذي توفي الأربعاء عن ستين عاما . عشاق اللاعب الذي فجعوا لرحيله ذهبوا إلى البيت الذي ولد فيه مارادونا في عائلة فقيرة . موفد فرانس 24 إلى الأرجنتين محمد فرحات زار الحي الفقير والتقى بعض الحاضرين والزائرين الذين عبروا له عن حزنهم وأساهم لرحيل نجمهم المفضل و وأيقونة الأرجنتين دون منازع.
لليوم الثالث على التوالي يتوافد عشاق الأسطورة الأرجنتينية دياغو ارماندو مارادونا للحي الذي ولد فيه والبيت الذي عاش فيه طفولته للترحم على روحه واسترجاع الذكريات. جيران اللاعب رقم عشرة تحدثوا لفريق فرانس ٢٤ عن الفتى الذهبي وطفولته.
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