بايدن مصاب بكسر طفيف في قدمه أثناء اللعب مع كلبه وترامب يتمنى له الشفاء

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الأخير مصاب في بكسر في قدمه اليمنى وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاء طبّيا إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه. وفي هذا الإطار، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: "أتمنى لك التعافي قريبا". من جهة أخرى، أعلن بايدن الأحد تشكيلة فريق الاتّصال الخاصّ به في البيت الأبيض والذي سيكون مكوّنا من الإناث حصرا، وهو ما وصفه مكتبه بأنّه الفريق الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد.

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أُصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بكسر في قدمه اليمنى وسيتوجّب عليه أن ينتعل حذاء طبّيا، بحسب ما أعلن فريقه الأحد، بعد أن نُقل الرجل البالغ من العمر 78 عاما إلى الطبيب إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه.

وتعرّض بايدين إلى الإصابة السبت أثناء اللعب مع "ميجور"، أحد كلبيه، وهما من فصيلة "الراعي الألماني". ففي بادئ الأمر، تحدّث كيفن أوكونور، الطبيب الشخصيّ للرئيس المنتخب، عن "التواء في القدم اليمنى"، قائلا إنّ صور الأشعّة السينيّة لم تكشف عن وجود أيّ "كسرٍ واضح"، لكنّه أضاف أنّه لا يزال يتعيّن إجراء فحص إضافي بالأشعّة المقطعيّة.

وهذا الفحص الإضافي "أكّد وجود" كسر صغير للغاية في منتصف قدم بايدن، بحسب ما قال أوكونور في بيان لاحق أصدره مكتب الرئيس المنتخب. وأضاف أنّ بايدن بحاجة على الأرجح إلى انتعال حذاء طبّي على مدى أسابيع عدّة.

وفي تعليقه على تسجيل مصوّر لشبكة "إن بي سي" يُظهر بايدن لدى مغادرته مكتب أخصائي العظام، قال ترامب على تويتر "أتمنى لك التعافي قريبا".

وتبنت عائلة بايدن الكلب "ميجور" في 2018. ويشير مسؤولون مقرّبون من بايدن إلى أن "ميجور" سيصبح أول كلب إنقاذ يعيش في البيت الأبيض.

فريق الاتصال الخاص بالبيت الأبيض مؤلف بكامله من النساء

إلى ذلك، أعلن بايدن الأحد تشكيلة فريق الاتّصال الخاصّ به في البيت الأبيض والذي سيكون مكوّنا من الإناث حصرا، وهو ما وصفه مكتبه بأنّه الفريق الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد.

ومن بين الشخصيّات التي تمّ اختيارها، جين ساكي التي ستكون متحدّثةً باسم البيت الأبيض، وهو منصب بارز. وشغلت ساكي (41 عاما) العديد من المناصب العليا، بينها منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض في ظلّ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وأوضح بايدن في بيان: "أنا فخور بأن أُقدّم اليوم أوّل فريق اتّصالات في البيت الأبيض يتكوّن بالكامل من النساء". متابعا: "هؤلاء المؤهَّلات والخبيرات" في مجال الاتّصال يُوفّرنَ "وجهات نظر متنوّعة لعملهنّ" ويتشاركنَ الالتزام نفسه "بإعادة بناء هذه البلاد بشكل أفضل".

كما تمّ الإعلان عن أسماء ستّ شخصيّات أخرى، بينها كيت بيدينغفيلد التي كانت نائبة لمدير حملة بايدن، والتي ستشغل منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض.

أمّا آشلي إتيان فستشغل منصب مديرة الاتّصالات لنائبة الرئيس كامالا هاريس. وستشغل سيمون ساندرز منصب كبيرة مستشاري هاريس والمتحدّثة باسمها.

من جهتها، ستكون بيلي توبار نائبة لمديرة الاتّصالات في البيت الأبيض، وكارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض.

واختيرت إليزابيث ألكسندر لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن. ولا تتطلّب هذه التعيينات موافقة مجلس الشيوخ، على عكس المناصب الوزارية.

وتحدّثت تقارير عن أنّ هناك عددا من التّسميات الأخرى التي قد يُعلن عنها هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ هذه التّسميات ستشمل سيسيليا روس كأوّل امرأة سوداء تقود مجلس المستشارين الاقتصاديّين، ونيرا تاندين كأوّل أمريكيّة من أصل هندي على رأس مكتب الإدارة والميزانيّة.

وتأتي هذه التقارير في أعقاب أنباء عن نيّة بايدن ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين لتولّي وزارة الخزانة الأمريكيّة.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفا لستيفن منوتشن، ستُصبح يلين أوّل امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولّى وزارة الخزانة.

فرانس24/ أ ف ب

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