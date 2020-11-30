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"موديرنا" ستتقدم بطلبات ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا

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لقاح شركة موديرنا ضد فيروس كورونا.
لقاح شركة موديرنا ضد فيروس كورونا. © أرشيف/أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أكدت شركة "موديرنا" الأمريكية انها ستتقدم بطلبات ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا. يذكر أن لقاح هذه الشركة أظهر فعاليته بنسبة 94,5 في المئة بحسب ما أكدته قبل أسبوعين.

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أعلنت شركة "موديرنا" الاثنين أنها ستتقدم بطلبات ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكانت الشركة الأمريكية قد أكدت منذ أسبوعين أن لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 أظهر فعاليته بنسبة 94,5 في المئة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

وإذا ثبت مستوى الفعالية هذا نفسه لدى السكان بصورة إجمالية، فسيكون هذا أحد اللقاحات الأكثر فعاليةً في العالم، شبيها باللقاح ضد الحصبة الفعال بنسبة 97% على جرعتين، وفق المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

 

فرانس24/ أ ف ب

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