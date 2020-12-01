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الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يحض الكونغرس على إقرار خطة مساعدة "متينة"

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جو بايدن في مؤتمر صحفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني
جو بايدن في مؤتمر صحفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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حض الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الثلاثاء الكونغرس على العمل سريعا من أجل إقرار خطة "متينة" لمساعدة العمال والمؤسسات خلال أزمة فيروس كورونا. وأكد بايدن أن إدارته سوف تدفع باتجاه مزيد من الإجراءات لتصحيح مسار الاقتصاد.

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دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الكونغرس الثلاثاء إلى العمل سريعا من أجل إقرار خطة "متينة" لمساعدة العمال والمؤسسات خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال تقديمه فريقه الاقتصادي، وبينهم رئيسة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين التي ستكون أول امرأة تتولى وزارة الخزانة، قال بايدن إن إدارته سوف تدفع باتجاه مزيد من الإجراءات لتصحيح مسار الاقتصاد، مضيفا "أعرف أن هذه الأوقات صعبة، لكنني أريدكم أن تعلموا أن المساعدة في طريقها" إلى الأمريكيين.

واعتبرت يلين لاحقا أن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه أزمة "تاريخية" تطاول الأكثر ضعفا، منبهة إلى أن عدم التحرك قد يؤدي إلى تدهور إضافي "يتسبب بمزيد من الدمار".

وتابعت أن "أناسا كثيرين يعانون لتأمين الطعام ودفع الفواتير وبدلات الإيجار. إنها مأساة أمريكية".

ويستمر الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس في شأن خطة المساعدة الاقتصادية، فيما يشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة توفير مزيد من الدعم في وقت تستعد البلاد لمواجهة أشهر أكثر صعوبة قبل أن تتوافر اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 للعامة.

ويتسلم بايدن منصبه في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

فرانس24/ أ ف ب 

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