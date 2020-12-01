بايونتيك وفايزر تطلبان ترخيصا لتسويق لقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي بعد أن أثبت فعالية بنسبة 95%

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قدمت مجموعة "بايونتيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأمريكية طلبا للحصول على ترخيص من الاتحاد الأوروبي لتسويق لقاحهما، وذلك بعد أن أظهرت الاختبارات أنه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19، وفق ما أعلنت المجموعتان في بيان الثلاثاء.

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في بيان لهما، أعلنت "بايونتيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأمريكية الثلاثاء تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أول اللقاحات في ديسمبر/كانون الأول.

وتضمن بيان المجموعتين أنهما تقدمتا بطلب الاثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19. وأضاف البيان أن اللقاح "سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم.

فرانس24/ أ ف ب

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