القضاء الأمريكي يحقق في احتمالية دفع أشخاص رشاوى للبيت الأبيض للحصول على عفو رئاسي

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أصدرت قاضية أمريكية الثلاثاء أمرا بفتح تحقيق في مزاعم بدفع أشخاص رشاوى للبيت الأبيض مقابل إصدار عفو رئاسي عنهم. وكشفت وثائق من محكمة أمريكية عن أن مدعين اتحاديين حصلوا على أدلة على حدوث نظام رشوة مزعوم يقدم فيه شخص ما "مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء إصدار حكم". وكان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر الأسبوع الماضي عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

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وفقا لوثائق تم الكشف عنها في محكمة اتحادية، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها تحقق في احتمال تحويل أموال إلى البيت الأبيض مقابل إصدار عفو رئاسي.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول الثلاثاء أمرا بفتح تحقيق في حدوث "رشوة مقابل العفو". وتم حجب حوالي نصف الوثيقة التي تقع في 18 صفحة، ولا تقدم النسخة المنشورة تفاصيل تذكر عن المخطط المزعوم ولم ترد أسماء أي من المحتمل تورطهم.

وجاء في الوثيقة أن مدعين اتحاديين في واشنطن قالوا إنهم حصلوا على أدلة على وجود نظام رشوة مزعوم يقدم فيه شخص ما "مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء إصدار حكم".

وطبقا لأمر هاول، قال محققون تابعون للحكومة إنهم صادروا "أكثر من 50 جهازا رقميا، بينها أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة كمبيوتر محمولة وعادية وأقراص لتخزين البيانات وأقراص صلبة خارجية".

ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بموجب الدستور بسلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية. وأصدر الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر مرتين بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويتوقع أن يكون قرار العفو عن فلين الأول في سلسلة من قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة لترامب بالبيت الأبيض.

فرانس24/ رويترز

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