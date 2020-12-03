فيروس كورونا: مئة ألف مصاب بمستشفيات الولايات المتحدة وحصيلة قياسية للوفيات

تخطى الأربعاء عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في وقت واحد بمستشفيات الولايات المتحدة عتبة المئة ألف شخص وهي المرة الأولى منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد شهر أبريل/نيسان الماضي. وفيما يزيد عدد الإصابات اليومية عن 150 ألفا، تبدي السلطات قلقها من تفاقم الوضع بعد أيام من الاحتفال بعيد الشكر. وعلى صعيد الوفيات، سجلت البلاد رقما قياسيا مساء الأربعاء بعد وفاة أكثر من 2700 شخص خلال 24 ساعة الماضية.

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تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ الذين يتعالجون في المستشفيات في الولايات المتحدة الأربعاء عتبة المئة ألف مريض، في حصيلة قياسية، بحسب ما أعلن مرصد "كوفيد تراكينغ برودجكت" المتخصّص بتتبّع الإصابات بالفيروس الفتّاك.

وقال المرصد في تغريدة على تويتر "هناك حالياً 100.226 مصاباً بكوفيد يتلقون العلاج في المستشفيات في الولايات المتّحدة. إنّها المرة الأولى التي يتخطّى فيها عدد حالات الاستشفاء عتبة المئة ألف".

وتخشى السلطات الأمريكية من تفاقم هذا الوضع أكثر، لا سيّما وأنّ عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتحدة باتت تزيد عن 150 ألف إصابة.

وبعيد أيام من عيد الشكر، يخشى خبراء الأوبئة في الولايات المتّحدة من أنّ الرحلات التي قام بها ملايين الأمريكيين للاحتفال بهذه العطلة العائلية مع أحبائهم ستفاقم وضع الجائحة في البلاد.

وأحصت كاليفورنيا لوحدها أكثر من 20 ألف إصابة بكوفيد-19 الأربعاء، لتصبح الولاية الأمريكية التي تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بداية الجائحة، وفقاً لمرصد "كوفيد تراكينغ برودجكت".

حصيلة قياسية للوفيات

ومساء الأربعاء أيضا، سجّلت البلاد وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ بداية نيسان/أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء (00,30 ت غ الخميس) سجّلت الولايات المتّحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

والمرّة الأخيرة التي تخطّت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى بداية نيسان/أبريل حين كانت الجائحة في ذروتها.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270.450 حالة وفاة.

كما أنها كذلك الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 فيها لغاية مساء الأربعاء أكثر من 13,9 مليون إصابة، أي أكثر من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم (أكثر من 63,8 مليون إصابة) منذ ظهور الفيروس الفتّاك للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

فرانس24/ أ ف ب

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