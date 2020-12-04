الانتخابات الأمريكية: حلفاء ترامب يطالبون بمنع المصادقة على نتائج التصويت في بنسلفانيا

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في خطوة من شأنها زيادة الغموض حول نوايا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب، قدم الخميس حلفاء له ومنهم النائب الجمهوري مايك كيلي طعنا طارئا للمحكمة العليا الأمريكية، أكبر هيئة قضائية في البلاد، مطالبين بمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا. وستقدّم المحكمة ردّها خطيا من دون أن تضطر إلى تبرير قرارها.

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بعد رفض المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا السبت الماضي شكوى تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في هذه المنطقة الشاسعة بشمال شرق الولايات المتحدة، قدم الخميس حلفاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب طعنا طارئا إلى المحكمة العليا الأمريكية، مطالبين بمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.

غير أنه ليس مطلوبا من أعلى هيئة قضائية أمريكية أن تبت في هذا الموضوع في هذه المرحلة. وقد طلب منها مقدمو الطعن، وبينهم النائب الجمهوري مايك كيلي تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في هذه الولاية الرئيسية، في انتظار أن يُقدّموا حججهم.

ويُفترض أن تقدّم المحكمة ردّها خطيا من دون أن تضطر إلى تبرير قرارها.

ولا يزال الرئيس دونالد ترامب يرفض بعد شهر على الانتخابات الاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن، مقدما نفسه على أنه ضحية عملية "احتيال واسعة النطاق".

وقدّم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة بمساعدة حلفائه، لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة. والثلاثاء، أكد وزير العدل بيل بار، المقرب من ترامب، أنه لم ير أي عملية احتيال واسعة النطاق من شأنها إبطال فوز بايدن.

وأجرى ترامب إصلاحا جذريا في المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي عين ثلاثة من القضاة التسعة فيها، وأبدى استعداده للجوء إليها في اليوم التالي للانتخابات.

فرانس24/ أ ف ب

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