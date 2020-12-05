الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم تقليص حضور مراسم القسم للحد من تفشي فيروس كورونا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ويلمينغتون بديلاوير في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020

في ظل المخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا، يتجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نحو إقامة حفل تنصيب ضيق وافتراضي إلى حد كبير، وعادة يؤدي الرؤساء المنتخبون القسم خلال مراسم تقام في مساحات خارجية في مبنى الكابيتول الأمريكي أمام أسلافهم بحضور الآلاف من الأشخاص.

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في محاولة لضمان "سلامة" الجميع بمواجهة فيروس كورونا، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجمعة إنه يتوقع أن يتخذ حفل تنصيبه شكلا افتراضيا إلى حد كبير، أي دون التجمعات التي عادة ما تضم في واشنطن آلاف الأشخاص.

وأوضح "سنتّبع ما يقوله العِلم وتوصيات الخبراء حول كيفية الحفاظ على سلامة الناس"، في وقت تُسجّل الولايات المتحدة فيه أرقاما قياسية بفيروس كورونا. مضيفا "لذلك من المستبعد أن يكون لدينا مليون شخص" في متنزه المول. وأضاف "أظن أنه لن يكون هناك على الأرجح حفل تنصيب ضخما في جادة بنسيلفانيا". وأوضح "أعتقد أنه سيكون هناك مراسم على المنصة لكن لا أعلم كيف سيتم الأمر".

ويذكر أن الرؤساء سابقا كانوا يؤدون القسم خلال مراسم تقام في مساحات خارجية في مبنى الكابيتول الأمريكي أمام أسلافهم. لكن الرئيس دونالد ترامب رفض تأكيد حضوره الفعالية ويواصل رفضه الإقرار بخسارة الانتخابات.

وبايدن البالغ 78 عاما سيؤدي اليمين ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير 2021. وقال بايدن إنه يتوقع أن يكون حفل التنصيب "شيئا أقرب إلى مؤتمر (الحزب الديمقراطي) منه إلى حفل التنصيب المعتاد". ومؤتمر الديمقراطيين عقد في غالبيته افتراضيا بسبب جائحة كوفيد-19.

ورأى بايدن أن "الناس يريدون أن يحتفلوا (...) أن يكونوا قادرين على القول إننا سلمنا المقاليد، ونمضي قدما، الديمقراطية تعمل". وقال إنه متأكد من أمر واحد موضحا "في خطاب تنصيبي سأطلب من الناس الالتزام بوضع الكمامات لمئة يوم".

فرانس24/ أ ف ب

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