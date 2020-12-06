الناخبون في فنزويلا يصوتون لانتخاب برلمان جديد وسط مقاطعة المعارضة

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لوحة إعلانية تدعو إلى التصويت في الانتخابات في العاصمة الفنزويلية كراكاس في 02 كانون الأول/ديسمبر 2020

يختار الناخبون في فنزويلا الأحد أعضاء جدد للبرلمان وسط غياب المعارضة، ما سيسمح للرئيس نيكولاس مادورو باستعادة البرلمان الذي تسيطرعليه المعارضة منذ 2015 والذي كان المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سلطته.

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يصوت الناخبون في فنزويلا الأحد لانتخاب برلمان جديد في اقتراع لا مفاجآت فيه بما أن المعارضة دعت إلى مقاطعته ما سيسمح للرئيس نيكولاس مادورو باستعادة البرلمان الذي كان المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سلطته.

و20,7 مليون ناخب مدعوون إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي. ويتنافس نحو 14 ألف مرشح في هذا الاقتراع.

وتأتي هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخم متزايد وتشله طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وأفاد البرلمان الفنزويلي الذي تسيطرعليه المعارضة منذ 2015، الجمعة أن التضخم بلغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وعلى مدى عام أربعة آلاف بالمئة.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو في واحدة من دعواته العديدة إلى المشاركة لإضفاء الشرعية على "انتصاره" إنه "إذا كنتم تريدون أن ننعش الاقتصاد وننعش البلاد ونستعيد رواتبنا فعليكم التصويت".

لذلك الحزب التشافي الحاكم الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) ببذل كل الجهود لجعل هذه الانتخابات موعدا "تاريخيا" ودحض توقعات مراكز استطلاعات الرأي التي تتحدث عن مشاركة لا تتجاوز 30 بالمئة.

وتعليقا على ذلك رأى فيليكس سيخاس، مدير معهد دلفوس أن التيار التشافي "لديه سقف انتخابي يبلغ نحو 5,5 ملايين ناخب وهمه هو معرفة كيفية جذبهم إلى مراكز الاقتراع".

ودعا زعيم الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا خورخي رودريغيز الذي عقد تجمعات على الرغم من انتاشر وباء كوفيد-19 وتحدث عن مشاريع قوانين يضعها المواطنون الذين "يدافعون عن العائلة الفنزويلية"، الناشطين إلى التعبئة "بالملايين" الأحد "ليقولوا أوقفوا لعقوبات وأوقفوا الحصار واحترموا فنزويلا".

وشكلت العقوبات الأمريكية التي تشمل حظرا نفطيا مطبقا منذ نيسان/أبريل 2019 محور خطاب التيار التشافي. وذكر معهد "داتانالايزس" أن 71 بالمئة من الفنزويليين يرفضون هذه العقوبات.

ومع ذلك دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى 'توسيعها' وسيجري الأسبوع المقبل مشاورة شعبية ينوي الاعتماد عليها لتمديد ولايته إلى ما بعد تاريخ انتهائها في الخامس من كانون الثاني/يناير.

فرانس24/ أ ف ب

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