الكونغرس الأمريكي يسابق الزمن للتوصل لاتفاقات وتجنب "الإغلاق" التام للإدارات الفدرالية

تفاديا للإغلاق التام للإدارات الفدراليّة الأمريكية، يسابق المشرعون الزمن الأحد للتوصل إلى اتفاقات صعبة من بينها إقرار خطة لمساعدة الاقتصاد المتضرر جراء جائحة فيروس كورونا، والتصويت على ميزانيّة وزارة الدفاع وتبني قانون للتمويل قبل 11 من ديسمبر/ كانون الأوّل تاريخ انتهاء العمل بقانون الموازنة الحالي.

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كان المشرّعون في الكونغرس الأمريكي يُسابقون الوقت، الأحد، للتوصّل إلى اتّفاقات صعبة بأسرع ما يُمكن في ما يتعلّق بخطّة لمساعدة الاقتصاد المتضرّر من جائحة فيروس كورونا وقانونٍ للتمويل تجنّبًا "لإغلاق" الإدارات الفدراليّة والتصويت على ميزانيّة وزارة الدفاع (البنتاغون).

وقد بدأ الوقت أمام هؤلاء ينفد. ففي 11 كانون الأوّل/ديسمبر، ينتهي العمل بقانون الموازنة الحاليّة، وإذا لم يتمّ التوصّل إلى اتّفاق بحلول هذا التاريخ، فإنّ موارد الماليّة العامّة الأمريكيّة ستجفّ فجأة.

ولتجنّب حصول هذا "الإغلاق"، يمكن للكونغرس اتّخاذ قرار بإجراء تصويت على قانون موقّت لبضعة أيّام، من أجل إتاحة القليل من الوقت حتّى عيد الميلاد للتوصّل إلى اتّفاق سنويّ واسع يتعلّق بقانون موازنة 2021، خصوصًا أنّ زعيمي الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس أشارا إلى رغبة في أن يكون هذا القانون مُشتملًا على الإجراءات المقبلة المتعلّقة بالمساعدة الاقتصاديّة للتعامل مع وباء كوفيد-19 والتي ما زالت تخضع لمفاوضات شاقّة.

وقال السناتور الديمقراطي ديك دوربين لقناة "إيه بي سي" الأحد، "هذا حقًا جهد خارق من جانبنا، لمساعدة الأمريكيّين بأسرع ما يُمكن". وهو يؤيّد خطّة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار اقترحتها هذا الأسبوع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيّين والجمهوريّين.

من جهته، قال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي لقناة "فوكس نيوز"، إنّ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيّين والجمهوريّين عملوا مع فِرَقهم طوال عطلة نهاية الأسبوع لصياغة النصّ التفصيلي لمشروع القانون الذي "يُحتَمل أن يصدر في وقت مبكر هذا الأسبوع".

وقد وافقت رئيسة مجلس النواب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي على جعل هذا الاقتراح "أساسًا" للتفاوض على النصّ النهائي، لكنّ زعيم الغالبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي سيتعيّن عليه التوقيع عليه، لم يوضحا موقفهما، رغم أنّ الأوّل أبدى تفاؤلًا حيال إمكان التوصّل إلى اتّفاق.

وتوازيًا مع ذلك، يأمل أعضاء الكونغرس في تمرير ميزانية وزارة الدفاع سريعًا. وتوصّل الديمقراطيّون والجمهوريّون إلى توافق على مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار.

لكنّ ترامب يهدّد باستخدام حقّ النقض (الفيتو) ضدّه ما لم يتمّ في المقابل إلغاء قانون يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتّهمها بالانحياز ضدّه.

ويعتقد الجمهوريّين أنّ لديهم الأصوات اللازمة لتجاوز حقّهم في النقض، قائلين إنّ الجيش لا يمكنه الانتظار، وإنّ هذه القضايا يمكن معالجتها في شكل منفصل. وقد حدّد زعيم الغالبيّة الديمقراطيّة في مجلس النوّاب ستيني هوير، الثلاثاء موعدًا للتصويت.

فرانس24/ أ ف ب

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