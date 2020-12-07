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فنزويلا: تحالف مادورو يستعيد السيطرة على البرلمان بعد فوزه في الانتخابات التشريعية

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحفي في كاراكاس ، 6 ديسمبر 2020
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحفي في كاراكاس ، 6 ديسمبر 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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استعاد التحالف بزعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السيطرة على البرلمان في البلاد، إثر فوزه في انتخابات تشريعية أُجريت الأحد، وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية واتّسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة وتعرّضت لانتقادات دولية.

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نجح التحالف بزعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في استعادة السيطرة على البرلمان في البلاد، بعد فوزه في انتخابات تشريعية أُجريت الأحد وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية. وشهدت  هذه الانتخابات نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة وطالتها انتقادات دولية كثيرة.

وحصل التحالف الداعم لمادورو على 67,7% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 5,2 مليونا، وفق ما أعلنت الإثنين رئيسة المجلس الوطني الانتخابي أنديرا ألفونزو. وأوضحت أن قسماً صغيراً من المعارضة شارك في الانتخابات، حصل على 18% من الأصوات. وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يعتبر سلطة مادورو غير شرعية، دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات.

فرانس 24/ أ ف ب

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