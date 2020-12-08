فيروس كورونا: تفاقم الوباء في الولايات المتحدة وكاليفورنيا تعيد مجددا فرض الحجر الصحي

© أ ف ب

ممرضة إلى جانب مريض في قسم المصابين بكوفيد-19 في مستشفى في هيوستن في الولايات المتحدة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020

تتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مع تسجيل أكثر من 282 ألف وفاة و14 مليون إصابة على الأقل، ما دفع الصلطات الصحية إلى اعتبار الفيروس قد دخل مرحلة الانتقال السريع. وقرر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إعادة فرض الحجر الصحي مجددا الإثنين لمنع تفشي الوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من مئتي شخص خلال 24 ساعة الجمعة.

إعلان اقرأ المزيد

ما زالت الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من الوباء مع أكثر من 282 ألف وفاة من أصل أكثر من 14 مليون إصابة مسجلة. وحذرت السلطات الصحية الأمريكية من أن "الولايات المتحدة دخلت مرحلة ينتقل فيها الفيروس على مستوى عال".

وفرض الحجر الصحي على نحو عشرين مليون شخص في جنوب كاليفورنيا مجددا اعتبارا من الإثنين حيث فرض الحاكم الديمقراطي لولاية غافين نيوسوم تدابير الإغلاق الجديدة هذه بموجب قاعدة تنص على أنه عندما تكون 85% من أسرة وحدات العناية المركزة مشغولة، يُطلب من السكان البقاء في منازلهم، وتُغلق معظم الشركات وتُحظر الاجتماعات بين الأسر المختلفة.

ومثل سائر أنحاء البلاد، تواجه كاليفورنيا موجة ثالثة من الوباء مع تسجيل أكثر من 200 وفاة خلال 24 ساعة في الولاية الجمعة، مقارنة بمتوسط من 14 وفاة يومية في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي هذه الأثناء، أعادت مدينة نيويورك فتح مدارسها الابتدائية العامة الإثنين، لكن بطء تعافيها قد يدفع السلطات إلى إغلاق المطاعم في الأيام المقبلة. وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك إن نحو 850 مدرسة أعادت فتح أبوابها بعد أن ظلت مغلقة منذ 19 نشرين الثاني/نوفمبرعندما تجاوز معدل النتائج الإيجابية لاختبارات التشخيص 3%.

ونيويورك كانت الأكثر تضررًا بالموجة الأولى من الوباء في الربيع حين سجلت نحو 24 ألف حالة.

وكان دونالد ترامب أعلن الأحد إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بكوفيد-19 ليكون أحدث من أصيب بالفيروس من بين العديد من أعضاء الدائرة المقربة للرئيس الأمريكي.

ونُقل جولياني (76 عامًا) إلى المستشفى في واشنطن بعد أن ظل طيلة شهر متنقلاً بين الولايات الأمريكية بدون قناع للاعتراض على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

فرانس24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك