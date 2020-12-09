الولايات المتحدة: بايدن يتعهد بتلقيح مئة مليون شخص لكبح انتشار فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعهده بتلقيح مئة مليون شخص ضد وباء كوفيد19 في الولايات المتحدة خلال المئة يوم الأولى من توليه منصب الرئاسة. وحسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أصيب أكثر من 15 مليون شخص منذ بدء الجائحة وتوفي حوالي 286 ألفا في البلاد.

إعلان اقرأ المزيد

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بتلقيح مئة مليون شخص في الولايات المتحدة في الأيام المئة الأولى من ولايته، لاسيما بعد أن سجلت البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات التي كانت سُجّلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وأفادت الجامعة التي تُحدث بياناتها باستمرار أن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2500. ويستمر عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع. وهناك حاليا أكثر من مئة ألف في المستشفيات.

وفي المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفي أكثر من 286 ألفا في البلاد من جراء الفيروس.

ونبَّه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى أن عدم توصل الكونغرس سريعا إلى توافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء سيؤدي إلى تأخر في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا وربما توقفها.

وتعهد بايدن أن إدارته ستنجز ما لا يقل عن مئة مليون عملية تلقيح في الأيام المئة الأولى من توليه السلطة.

في المقابل، وقّع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسوما يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة، قبل تصديرها إلى بلدان أخرى، لافتا إلى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التلقيح الأولى.

وتبدو الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) مستعدة للترخيص في الأيام المقبلة للقاح "فايزر/بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد، ويبدو اللقاح فعالا من الجرعة الأولى بحسب بيانات جديدة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك