الولايات المتحدة: أكثر من 3 آلاف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل

في رقم قياسي جديد منذ شهر نيسان/أبريل، توفي أكثر من ثلاثة آلاف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الأخيرة، وفق إحصاءات جامعة جونز هوبكنز. وتواصل الولايات المتحدة تسجيل ارتفاع مستمر في عدد الإصابات فيما يعلق الأمريكيون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

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سجلت الولايات المتحدة الأربعاء أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ نيسان/أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وتوقعت السلطات الصحية هذه الزيادة لا سيما بعد التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين، للاحتفال بعيد الشكر رغم الدعوات التي وجهت إليهم لملازمة منازلهم.

وولاية كاليفورنيا أحصت لوحدها أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، وهو رقم قياسي لولاية في يوم واحد، بحسب ما أفاد "كوفيد تراكينغ بروجيكت". فيما يواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع.

والأمريكيون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد. ويذكر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وقع مرسوما يمنح بلاده أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفي نحو 290 الفا في البلاد جراء الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب

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