جو بايدن وكامالا هاريس "شخصيتا العام" حسب مجلة تايم

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جو بايدن وكامالا هاريس في ويلمينغتون بولاية ديلاوير بعد إعلان فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

اختارت مجلة "تايم" الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس الخميس "شخصيتي العام" بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية التي لا يزال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يطعن في نتيجتها.

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وقع اختيار مجلة "تايم" الخميس على جو بايدن الذي سيتم تنصيبه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني ونائبته كامالا هاريس كشخصيتي العام.

وجاء فوز بايدن وهاريس على حساب ثلاثة مرشحين آخرين وصلوا إلى النهائيات، وهم دونالد ترامب والحركة المناهضة لعدم المساواة العرقية التي اندلعت بسبب وفاة جورج فلويد في أواخر مايو/أيار الماضي في مينيابوليس والطبيب أنطوني فاوتشي إلى جانب المعالجين الطبيين الأكثر عرضة لفيروس كورونا.

وأظهر غلاف المجلة صورة لجو بايدن (78 عاما) عاما وكامالا هاريس (56) عاما تحت عنوان "تغيير تاريخ أمريكا".

وكتبت المجلة "من أجل تغيير تاريخ أمريكا وإظهار أن قوى التعاطف أكبر من قوى الانقسام، ولتقديم رؤية للشفاء في عالم حزين، فإن جو بايدن وكامالا هاريس هما شخصيتا سنة 2020".

وهي المرة العاشرة فقط في تاريخ الولايات المتحدة التي يتمكن فيها مرشح رئاسي من هزم رئيس منتهية ولايته، كما أكدت المجلة.

وحصل جو بادين على إجمالي 81 مليون صوت متقدما بحوالي سبعة ملايين صوت من على ترامب الذي يواصل رفض الاعتراف بفوز نائب الرئيس السابق لباراك أوباما.

ويؤكد ترامب منذ أسابيع أن الديمقراطيين "سرقوا الانتخابات" عبر عمليات تزوير التصويت عبر البريد، الذي جرى بأعداد كبرى هذه السنة بسبب انتشار وباء كوفيد-19. لكن محاولاته لإبطال نتيجة الانتخابات في عدة ولايات رئيسية والطعون القضائية التي قدمها كلها فشلت، ولم يتمكن محاموه من تقديم أي دليل على حصول تزوير.

انتقادات

لم يعلق دونالد ترامب الذي كان قد نال لقب شخصية العام في 2016، بشكل فوري على هذا الاختيار فيما يتوقع كثيرون أن يكون غاضبا.

وفي عام 2017، عندما منح هذا اللقب لأشخاص كسروا حاجز الصمت في قضية الاعتداءات الجنسية ما أدى إلى انطلاق حركة "مي تو"، قال في تغريدة إنه لم يتم اختياره لأنه رفض طلب مقابلة قدمته المجلة أو التقاط صور، وهو ما نفته "تايم".

وظهرت بعض الانتقادات مساء الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر البعض أن العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا كان يجب أن ينالوا هذا التكريم وليس جو بايدن.

واختار قراء مجلة تايم هؤلاء العمال، وهم مقدمو الرعاية الطبية وموظفي خدمات التوصيل والسوبرماركت أو وسائل النقل، كشخصيات العام لكن إدارة المجلة لم تعتمد هذا الخيار في نهاية المطاف.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تمنح فيها التكريم لنائب رئيس أو نائب رئيس منتخب، إذ اعتادت المجلة في غالب الأحيان إلى اختيار رئيس أمريكي يباشر مهامه كشخصية العام.

وفي مقابلة مع مجلة تايم، قدرت كامالا هاريس وهي ابنة جامايكي وأم هندية، أن حكومة بايدن الجديدة ستعمل، بالإضافة إلى مكافحة الوباء والأزمة الاقتصادية العميقة التي تسبب بها، من أجل "العدالة العرقية" التي شهدت "تأخرا كبيرا".

ولأول مرة هذا العام، قامت المجلة بالتعاون في برنامج خاص مع شبكة "إن بي سي" التلفزيونية للكشف عن خيارها، بمشاركة المغني بروس سبرنغستين ونجوم البوب "بي تي أس" الذين نالوا لقب "فناني العام".

واختارت المجلة أيضا الخميس نجم كرة السلة الأمريكية للمحترفين ليبرون جيمس رياضي العام، بسبب نتائجه الرياضية من جهة وجهوده لتشجيع الناس على التصويت من جهة أخرى.

وكانت المجلة اختارت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ وكانت في سن 16 عاما شخصية العام 2019، لتصبح أصغر شخصية تنال هذا اللقب الذي تمنحه المجلة منذ 1927.

فرانس24/ أ ف ب

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