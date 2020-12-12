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إيران تنفذ حكم الإعدام شنقا بحق زعيم المعارضة السابق روح الله زم

نشرت في:

العاصمة الإيرانية طهران في 3 حزيران/يونيو 2014
العاصمة الإيرانية طهران في 3 حزيران/يونيو 2014 عطا كيناري اف ب/ارشيف
نص : فرانس24 تابِع
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أعدمت إيران السبت شنقا زعيم المعارضة السابق روح الله زم  بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني  الذي وصف روح الله "بالمعادي للثورة". وأضاف التلفزيون بأن زم أعدم بعد تثبيت المحكمة العليا للحكم عليه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد إيران . وكان زم الذي اعتقل في  2019 بعد سنوات قضاها في المنفى قد شارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2017 . 

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني إنإيران نفذت حكم الإعدام السبت في زعيم المعارضة السابق روح الله زم الذي كان يعيش في المنفى في فرنسا وشارك في احتجاجات ضد السلطات الإيرانية.

 وقال التلفزيون إن زم "المعادي للثورة" أعدم شنقا صباح السبت بعد تثبيت المحكمة العليا للحكم عليه بسبب "خطورة الجرائم" التي ارتكبها ضد جمهورية إيران الإسلامية.  وكان زم قد أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017  وأيدت المحكمة الإيرانية العليا يوم الثلاثاء حكم الإعدام ضد زام الذي اعتقل عام 2019 بعد قضاء سنوات في المنفى.

فرانس24 / وكالات 

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