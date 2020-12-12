المحكمة الأمريكية العليا تبطل محاولة ولاية تكساس لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية في أربع ولايات

سددت المحكمة الأمريكية العليا ضربة قوية إلى مساعي دونالد ترامب إبطال خسارته للانتخابات الرئاسية ضد جو بايدن ، وذلك بعد أن رفع النائب العام الجمهوري لولاية تكساس والحليف لترامب قضية لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات وهي جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وذكرت المحكمة العليا أن ولاية تكساس لا سند قانوني لها لرفع قضية ضد هذه الولايات وأغلب قضاة المحكمة العليا هم من المحافظين.

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رفضت المحكمة الأمريكية العليا يوم الجمعة دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس بدعم من الرئيس دونالد ترامب سعيا لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات لتلحق به انتكاسة ساحقة في سعيه لإبطال خسارته في الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال القضاة في حكم مقتضب إنه ليس لتكساس صفة قانونية لرفع قضية ضد ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. وبالإضافة إلى قضية من ولاية بنسلفانيا كانت هذه ثاني مرة خلال أيام ترفض فيها المحكمة ذات الأغلبية المحافظة محاولة قلب إرادة الناخبين.

وأقام قضية تكساس يوم الثلاثاء النائب العام الجمهوري للولاية وهو حليف لترامب. وأغلب قضاة المحكمة العليا من المحافظين بواقع ستة إلى ثلاثة ومن بينهم ثلاثة قضاة عينهم ترامب . وقبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني قال ترامب إنه يتوقع أن تبت المحكمة العليا في نتيجتها وأشار إلى ذلك كسبب لتصديق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بسرعة على القاضية آمي كوني باريت ، أحد من عينهم ترامب ، قبل الانتخابات.

ولم يصدر رد فعل فوري من البيت الأبيض أو حملة ترامب. وقال متحدث باسم بايدن إن رفض المحكمة العليا "ليس أمرا مفاجئا". وأضاف أن المحكمة رفضت "المحاولات التي لا أساس لها" لإنكار خسارة ترامب في الانتخابات.

فرانس 24 / رويترز

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