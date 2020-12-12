فيروس كورونا : الولايات المتحدة تمنح ترخيصا طارئا للقاح فايزر بايونتيك وتطلق عملية تلقيح ضخمة

أعلنت المديرة العلمية لوكالة الأدوية الأمريكية النافذة (إف دي إيه) في بيان السماح باستخدام لقاح فايزر بايونتيك الذي حصل على ترخيص طارئ لمقاومة فيروس كورونا . ليعلن بعد ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفور إطلاق عملية ضخمة لتوزيع اللقاح في كل أنحاء الولايات المتحدة حيث غرد الجمعة على تويتر قائلا "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة". وذكر الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية أن التحدي اليوم يتمثل في زيادة التصنيع لتلبية الطلب الواسع .

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منحتالولايات المتحدة الجمعة تصريحًا طارئًا للقاح فايزر/بايونتيك لعلاج الإصابات بكوفيد-19 حسب ما أعلنت المديرة العلمية لوكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه) في بيان.

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء البلاد.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة أنّ أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأمريكية على لقاح فايزر-بايونتيك.

وقال ترامب على تويتر "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفا "أولي عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".

وأضاف الرئيس الجمهوري أن "الحكّام يُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقّاها أولاً". وتابع "نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية أوّل مَن يتلقّاها".

ولم تُعط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من قَبل الضوء الأخضر للقاح جديد بهذه السرعة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة أن البيت الأبيض أمر رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأميركية (إف دي إيه) بإجازة لقاح فايزر-بايونتيك، في اليوم نفسه، أي يوم الجمعة، أو أن يُقدّم استقالته.

وكان قرار الهيئة متوقّعًا بحلول نهاية الأسبوع على أيّ حال، لكنّ ترامب غرّد صباح الجمعة أنّ هذه الهيئة "سلحفاة بطيئة كبيرة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية إن أكبر تحد يواجهها وشريكتها فايزر الآن بعد أن تمت إجازة لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة سيكون زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وقال أوجور شاهين في مقابلة "علينا حل مشكلة التصنيع. "من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر. ونعالج هذه المسألة وهي كيف ننتج جرعات أكثر." وقالت الشركتان إنها ستنتج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.

فرانس 24 / وكالات

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