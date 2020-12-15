الولايات المتحدة: ترامب يعلن مغادرة بيل بار منصب وزير العدل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الاثنين أن وزير العدل بيل بار سيغادر منصبه بعدما قام "بعمل رائع". وكان بار قد رفض الانجرار خلف مزاعم ترامب بأن الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق. وأشار ترامب إلى أنه عين نائب وزير العدل جيف روزن وزيرا للعدل بالإنابة قبل خمسة أسابيع من تسلم بايدن مفاتيح البيت الأبيض.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين مغادرة وزير العدل بيل بار منصبه وتعيين نائبه جيف روزون مكانه قبل أسابيع من تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "لقد عقدت للتو اجتماعا لطيفا جدا مع المدعي العام بيل بار في البيت الأبيض"، مضيفا "كانت علاقتنا جيدة جدا... بيل سيغادر قبيل عيد الميلاد لتمضية العطلة مع عائلته"، مشيرا إلى أنه عين نائب وزير العدل جيف روزن وزيرا للعدل بالإنابة.

وتأتي هذه الخطوة قبل خمسة أسابيع من مغادرة ترامب البيت الأبيض وتولي الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن مهماته في 20 كانون الثاني/يناير.

وأتت تغريدة ترامب بعيد لحظات من تثبيت الهيئة الناخبة فوز بايدن في الانتخابات بعدما أدلى كبار الناخبين بأصواتهم في كاليفورنيا، الولاية التي فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع (أكثر من 63% من الأصوات)، ما مكن نائب الرئيس السابق من تجاوز عتبة الـ270 صوتا (من أصل 538 تتألف منها الهيئة الناخبة) اللازمة للفوز بالانتخابات.

فشل قضائي

وكان بار أعلن أنه لم يلاحظ مقدارا من "التزوير" من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية، في موقف يتعارض مع مزاعم ترامب الذي لا ينفك يؤكد أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق أتاحت لبايدن أن يسرق الفوز منه.

لكن معسكر ترامب فشل في تقديم أي دليل يدعم هذه الاتهامات، كما رُفضت كل الطعون التي قدمها في المحاكم، بما في ذلك أمام المحكمة العليا.

وأرفق ترامب تغريدته بكتاب الاستقالة الذي قدمه إليه بار والذي حفل بالإطراء على "النجاحات غير المسبوقة" التي حققها الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة في كل المجالات.

وأكد مسؤول أمريكي كبير أن "بار استقال بمحض إرادته. لم يتعرض لضغوط أو يُجبر على الاستقالة"، مؤكدا أن الاجتماع بين الوزير المستقيل والرئيس المنتهية ولايته كان "وديا".

فرانس24/ أ ف ب

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