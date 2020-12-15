زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يهنئ بايدن بالفوز: "المجمع الانتخابي قال كلمته"

أقر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الثلاثاء بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، قائلا "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تاليا اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن". يذكر أن دونالد ترامب لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.

إعلان اقرأ المزيد

اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الثلاثاء بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترامب، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تاليا اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن"، علما بأن ترامب لا يزال يرفض الإقرار بهزيمته متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.

وكانت الهيئة الناخبة الأمريكية قد ثبتت مساء الإثنين فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. ومع إدلاء كبار الناخبين بأصواتهم في كاليفورنيا، الولاية التي فاز بها بايدن على ترامب بفارق شاسع (أكثر من 63% من الأصوات)، تمكّن نائب الرئيس السابق من تجاوز عتبة الـ270 صوتاً اللازمة للفوز بالانتخابات وبايدن الذي سيصبح في 20 كانون الثاني/يناير الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك