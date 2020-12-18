منظمة الصحة: مليارا جرعة من لقاح فيروس كورونا ستسلم إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من 2021

توقعت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) أن يتم إرسال أولى شحنات لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من العام 2021. وبحسب المنظمة، فإن آلية "كوفاكس" "ضمنت الحصول على قرابة ملياري" جرعة حتى الآن إلى هذه الدول. ويشارك في هذه الآلية 190 دولة، بينها 92 دولة ذات عائدات ضعيفة أو متوسطة. وستكون الشحنات الأولى مخصصة لحماية العاملين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية، فيما الهدف النهائي هو تأمين اللقاح إلى 20% من مواطني الدول المشاركة بحلول نهاية العام المقبل.

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أشارت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) المتعاون معها اللذان وضعا آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الدول الفقيرة، إلى أنهما يتوقعان إرسال أولى الجرعات إلى هذه الدول في الربع الأول من العام 2021.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي أن هذه الآلية المسماة "كوفاكس" (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19) "ضمنت الحصول على قرابة ملياري" جرعة حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت هدفاً بأن تحصل بحلول العام 2021 على ملياري جرعة لا تزال في طور الانتاج لصالح 190 دولة مشاركة في آلية "كوفاكس"، بينها 92 دولة ذات عائدات ضعيفة أو متوسطة.

كيف ستوزع اللقاحات؟

وأعلنت منظمة الصحة وتحالف غافي في بيان أنه بات ممكناً "التحضير لأولى عمليات تسليم اللقاحات خلال الربع الأول من العام 2021، إذ إن القسم الأول من الجرعات - وهو كاف لحماية العاملين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية - سيُسلّم خلال الفصل الأول من العام 2021 لكل الاقتصادات المشاركة (في آلية كوفاكس) التي طلبت جرعات في هذه المهلة".

وستُجرى عمليات تسليم لقاحات أخرى لكافة المشاركين خلال الربع الثاني من العام 2021، والهدف هو تأمين جرعات لما يصل إلى 20% من المواطنين في الدول المشاركة قبل نهاية العام، وفق ما جاء في البيان.

وتابع: "إعلانات اليوم تقدم أوضح مسار حتى الآن لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء عبر حماية المواطنين الأكثر ضعفاً في العالم كله". وسيتمّ في العام 2022 توفير جرعات إضافية تسمح ببلوغ مستويات أعلى من الحماية.

معايير تسليم اللقاحات

ولفتت المنظمتان الشريكتان إلى أن عمليات تسليم اللقاحات تعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك موافقة الهيئات الناظمة وحالة الجهوزية في الدول.

وحتى الآن، جرى توقيع اتفاقات مع ثلاثة مختبرات هي "أسترازينيكا" و"نوفافاكس" و"سانوفي-جي إس كاي"، التي لم تحصل لقاحاتها بعد على ترخيص من السلطات المعنية.

لكن منظمة الصحة العالمية أكدت الجمعة توقيعها اتفاقاً مع شركة الأدوية العملاقة "جونسون أند جونسون" الأمريكية، يشمل 500 مليون جرعة من لقاحها "جانسن" الذي لم يحصل بعد على الترخيص.

وتجري منظمة الصحة العالمية أيضاً محادثات مع "فايزر" التي حصل لقاحها على الترخيص في عدة دول، بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة.أما بالنسبة للقاح "موديرنا"، التي تجري معها المنظمة أيضاً مفاوضات، فهو على طريق الترخيص في الولايات المتحدة.

فرانس24/أ ف ب

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