الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح "موديرنا" ضد فيروس كورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجمعة منح لقاح شركة "موديرنا" ترخيصا طارئا لاستخدامه ضد فيروس كورونا، ليصبح بذلك ثاني لقاح تتم الموافقة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد لقاح "فايزر/بايونتيك"، الذي أجازت الإدارة نفسها استخدامه قبل سبعة أيأم.

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منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجمعة الضوء الأخضر للقاح "موديرنا" غداة إعطاء لجنة خبراء أمريكيين رأيا إيجابيا بما يتعلق به، مثلما حدث قبل سبعة أيام مع لقاح "فايزر/بايونتيك".

وأعطت الولايات المتحدة الجمعة ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة "موديرنا" المضاد لكوفيد-19، ليصبح بذلك ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح "فايزر/بايونتيك"، على أن يستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الإثنين في البلاد.

ترامب يهنيء

وقال الرئيس دونالد ترامب "تهانينا، لقاح موديرنا بات متوافرا الآن!".

من جهته قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان إنه "مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد اتخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".

وموديرنا شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها في ماساتشوستس، قدمت طلبها للحصول على الترخيص الطارئ قبل أسبوعين ونصف فقط.

2.5 مليار دولار تمويل عام

وبدأت هذه الشركة الفتية العمل على لقاحها في يناير/ كانون الثاني 2019، بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، وقد تلقت 2.5 مليار دولار من التمويل العام.

ووعدت "موديرنا" بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020 ثم 80 مليوناً إضافية في الربع الأول من 2021 و100 مليون أخرى في الربع الثاني.

ويعتبر خبراء الأوبئة أنه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكان دولة ما لوقف تفشي الفيروس فيها. وتعني هذه النسبة أن 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضد الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب

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