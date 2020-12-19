وزير الخارجية الأمريكي يتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية على شبكات حكومية ببلاده

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اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية عدة وأهدافًا في كل أنحاء العالم أيضا. ويقول خبراء الأمن الأمريكيين إن الهجمات الإلكترونية قد تسمح لمرتكبيها بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن روسيا هي من تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال شبكات حكومية داخل بلاده وخارجها.

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"واضح جدا أن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم"

وقال بومبيو لبرنامج "ذي مارك ليفين شو" الجمعة "كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأمركية". وأضاف "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس" يقفون وراء ذلك الهجوم.

وكان بومبيو أشار الإثنين إلى تورط موسكو في هذه الهجمات مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأميركية.

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وذكرت مجموعة مايكروسوفت في وقت متأخر من الخميس أنها أبلغت أكثر من أربعين عميلا استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.

وأكد رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في منشور على مدونة أن نحو ثمانين بالمئة من العملاء المتضررين موجودون في الولايات المتحدة، إلى جانب آخرين في بلجيكا وبريطانيا وكندا وإسرائيل والمكسيك وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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