الولايات المتحدة: الكونغرس يقر خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 900 مليار دولار

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أقر الكونغرس الأمريكي الإثنين، بأغلبية ساحقة، خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار بهدف مساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضرّرين من التداعيات الكارثية لفيروس كورونا.

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وافق الكونغرس الأمريكي الإثنين على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضرّرين من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19. وبأغلبية ساحقة وافق مجلسا الشيوخ والنواب على النصّ الذي سيحال الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانوناً نافذاً.

واعتبر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر قبل التصويت الاثنين "أنه برنامج طوارئ وبرنامج للنجاة"، مضيفاً أن خطة المساعدات غير مكتملة وعلى إدارة بايدن "سدّ الفجوات" في كانون الثاني/يناير.

لك شومر أكد انه "لا ينبغي التقليل من أهمية هذه الحزمة" من التدابير كونها "ثاني أكبر خطة دعم في الولايات المتحدة".

وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضرراً، ومساعدات للشركات والمدارس، فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

وتبادل الديموقراطيون والجمهوريون لأشهر الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في آذار/مارس وبلغت قيمتها 2,2 تريليون دولار.

ولأن الوباء يتسبب في عدد قياسي من الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، فقد تعرض الاقتصاد لضربة خطيرة مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الأسبوعين الماضيين.

وتعتبر المساعدة الجديدة للشركات المتعثرة والعاطلين عن العمل ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بينما تثير اللقاحات الجديدة الأمل في انتهاء الوباء قريبا.

فرانس24/أ ف ب

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