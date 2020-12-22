الولايات المتحدة: بايدن وزوجته يتلقيان لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا

© أ ف ب

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى اللقاح ضد كوفيد-19 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته الإثنين الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك. وقال بايدن "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا"، داعيا لعدم "القلق".

إعلان اقرأ المزيد

نقلت كاميرات التلفزيون مباشرة الإثنين تلقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (78 عاما) الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها الإثنين الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة "أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرا. لا داعي للقلق".

وشكر "العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكنا" وكذلك "العاملين في الخطوط الأولى"، معتبرا أنهم "أبطال حقيقيون". كما وجه الشكر إلى إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

وأفاد الفريق الانتقالي الجمعة أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وعند تسلمه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، سيكون بايدن الرئيس الأمريكي الأكبر سنا. وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس تلقى اللقاح الجمعة، ومثله العديد من المسؤولين في الكونغرس. في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب أصيب بكوفيد-19 بداية تشرين الأول/أكتوبر ولازم المستشفى لثلاثة أيام. وأعلن مرارا أنه يتمتع بـ"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك