الولايات المتحدة: بايدن يؤكد أن اختراق البيانات "خطر جسيم" ولا يمكن أن "يمر من دون رد"

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أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن بيانات الحكومة الأمريكية تعرضت لاختراق واسع النطاق، ما يشكل "خطرا جسيما" على الأمن القومي، ولا يمكن أن "يمر من دون رد". وانتقد بايدن تقصير الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في توفير دفاعات أمريكية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن إدارته ستتخذ خطوات جادة للرد على هذا الاختراق.

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن اختراقا واسع النطاق لبيانات الحكومة الأمريكية -نفذته الحكومة الروسية على ما يبدو- يشكل "خطرا جسيما" على الأمن القومي، ولا يمكن أن "يمر من دون رد".

وانتقد بايدن خلال مؤتمر صحافي، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب عدم توفير دفاعات أمريكية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، قائلا "حدث هذا الهجوم تحت سمع وبصر دونالد ترامب، عندما كان غافلا".

وأكد بايدن أن إدارته ستتخذ خطوات جادة للرد على هذا الاختراق، وأضاف "إنه خطر جسيم ولا يزال قائما. لا أرى دليلا على أنه تحت السيطرة".

ورأى أن "تأمين فضائنا الإلكتروني قد يكلف مليارات الدولارات. سأقوم بكل ما هو ضروري لتحقيق 3 أهداف: أولا تحديد مدى الأضرار، وثانيا كيفية حصول ذلك، وثالثا ما علي القيام به في الداخل، داخل إدارتي، لحماية (الفضاء الإلكتروني الأمريكي) مستقبلا".

واخترقت حملة التسلل الإلكتروني -التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي- 6 وكالات حكومية على الأقل، وعرضت بيانات آلاف الشركات الأمريكية للخطر.

وبخلاف العديد من المسؤولين السياسيين -وبعضهم داخل حكومته- قلل ترامب من حجم هذا الهجوم، وكذلك من المسؤولية المحتملة لروسيا عنه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الحكومة الروسية هي التي نفذته على ما يبدو.

كما أعلن وزير العدل وليام بار -الذي سيغادر الحكومة قريبا- أن موسكو تقف خلف العملية.

فرانس24/ أ ف ب

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