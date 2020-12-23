الولايات المتحدة: ترامب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي ويطالب بتعديلات

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات وباء كوفيد-19 في 22 أبريل/نيسان 2020.

وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الثلاثاء، خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي بأنها "عار" ورفض حزمة التحفيز البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس. كما طالب ترامب بتعديلات على الخطة التي أقرت لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19.

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رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الثلاثاء حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس ووصفها بأنها "عار"، داعيا خصوصا إلى زيادة قيمة الشيكات المخصصة للعائلات.

وأفاد ترامب في فيديو عبر تويتر "أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، ورفع مبلغ 900 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى ألفين أو أربعة آلاف دولار للزوجين".

وتابع "أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا أيضا".

وكان المشرعون الأمريكيون صادقوا الإثنين على خطة لدعم الأسر والشركات المتضررة من تداعيات أزمة وباء كوفيد-19، قيمتها 900 مليار دولار واعتُبرت ضرورية جدا لإعادة تحريك عجلة أكبر اقتصاد في العالم، لكن هذه الخطة لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون توقيع الرئيس.

ودخل أكبر اقتصاد في العالم في ركود اقتصادي عميق في الربيع، هو الأسوأ منذ الركود المسجّل في ثلاثينيات القرن الماضي، بسبب توقف الأنشطة لاحتواء الوباء الذي تسبب ببطالة واسعة النطاق.

واستأنف الوباء تفشيه في الخريف، متسببا بوقف التوظيف والنشاط اللذين بدآ في الصيف.

وطلب ترامب أن يرسل إليه اقتراح قانون معدل "مناسب" وإلا سيكون على "الإدارة المقبلة" تبني خطة الإنعاش. وأضاف الملياردير الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بفوز خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأخيرة، أن "هذه الإدارة قد تكون أنا".

وتابع "هذا عار فعلا"، مع أن البيت الأبيض شارك في المفاوضات على النص عن طريق وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

فرانس24/ أ ف ب

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