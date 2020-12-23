الولايات المتحدة: ترامب يستخدم الفيتو لتعطيل موازنة الدفاع

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استخدم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء الفيتو معطلا موازنة دفاع الولايات المتحدة التي سبق أن أقرها الكونغرس بغالبية ساحقة، ما يتيح له تجاوز معارضة الرئيس بعد إعادة نص الموازنة إلى مجلسي الشيوخ والنواب.

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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء المصادقة على موازنة دفاع الولايات المتحدة مستخدما بذلك حق الفيتو، بعد إقرار الكونغرس للموزانة بغالبية كبيرة.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي" و "لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبرا أنه يشكل "هدية إلى الصين وروسيا".

ويترتب عن هذا القرار إعادة النص إلى مجلسي الكونغرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجددا بالغالبية الموصوفة. وفي حال أكد النواب الذين أيدوه تصويتهم الأول يصبح النص قانونا رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولايته الرئاسية.

ويبقى اقتراح القانون منفصلا عن خطة دعم الاقتصاد الأمريكي التي يلوح ترامب أيضا بتعطيلها مشترطا أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.

وتبلغ قيمة موازنة الدفاع للعام 2021 التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين 740,5 مليار دولار وتلحظ خصوصا زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.

لكن ترامب كان هدد باللجوء إلى الفيتو لأن النص لا يشمل خصوصا إلغاء قانون معروف باسم "المادة 230" يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.

ويأخذ ترامب أيضا على قانون تمويل البنتاغون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية.

فرانس24/ أ ف ب

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