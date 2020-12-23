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مصدر أمريكي: كبار مسؤولي الأمن القومي بحثوا "خيارات" لحماية الأمريكيين في العراق من هجمات إيران

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صورة مركبة, الرئيس الإيراني حسن روحاني، والأمريكي دونالد ترامب.
صورة مركبة, الرئيس الإيراني حسن روحاني، والأمريكي دونالد ترامب. © أ ف ب (أرشيف).
نص : فرانس24 تابِع
5 دقائق

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مسؤولين بارزين في الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض الأربعاء واتفقوا على عدة خيارات لردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق. وأضاف نفس المصدر أن هذه الخيارات ستطرح على الرئيس دونالد ترامب قريبا.

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أكد مسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز أن مسؤولين مهمين في الأمن القومي اجتمعوا الأربعاء بالبيت الأبيض واتفقوا على عدة خيارات لردع أي هجوم ضد العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.

وقال نفس المصدر إن المسؤولين وهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين بحثوا الوضع في البيت الأبيض. وتابع المسؤول أن المسؤولين اتفقوا على "مجموعة متنوعة من الخيارات" ستطرح على الرئيس دونالد ترامب قريبا.

 

فرانس24/ رويترز   

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